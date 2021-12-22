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تغلب منتخب الكرة الطائرة على فريق نوفي سات الصربي 3-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس ضمن معسكر المنتخب الذي يقيمه هناك استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب الخليجية التي تقام في الكويت يناير المقبل. وسيخوض المنتخب 6 مباريات اخرى خلال معسكره مع فرق المقدمة في الدوري الصربي قبل العودة إلى البلاد لبدء المنافسات التي ستنطلق في 9 يناير وتستمر لغاية 19 منه. ويترأس وفد الفريق رئيس لجنة التدريب والتطوير بدر الكوس إلى جانب مدير المنتخبات محمد القطان ومحمد البلوشي إدارياً، ومدرب الفريق الكسندر ومساعده الوطني عادل المزيعل ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني وعبدالله طالب احصائياً بالإضافة إلى 16 لاعباً.

