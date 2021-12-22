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بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى خالد الغانم رئيس مجلس إدارة نادي الكويت عبر فيها سموه -رعاه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق الكويت في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير للموسم الرياضي (2020 - 2021) والتي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي مساء أمس بين الكويت والقادسية ،مشيدا سموه حفظه الله بالأداء المتميز للفريقين وبما اتصفا به من تنافس شريف خلال المباراة راجيا سموه للجميع كل التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى خالد الغانم رئيس مجلس إدارة نادي الكويت ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق الكويت في المباراة النهائية لكأس الأمير، مشيدا سموه بالروح الرياضية التي تحلى بها الفريقان خلال المباراة وبروح المنافسة التي تمتعت بها جميع الفرق الرياضية المشاركة في البطولة، ومتمنيا سموه للجميع التوفيق للإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الرياضي.كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. وكان نادي الكويت توج بلقب كأس الأمير المؤجلة من الموسم الماضي بتغلبه على القادسية 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ستاد جابر الدولي برعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. سجل هدف المباراة الوحيد الكونغولي ديوميرسي مبوكاني (26).

وحقق الأبيض لقبه رقم 15 ليصبح على بعد لقب واحد من القادسية والعربي (16 لقباً لكل منهما)، في حين فشل الأصفر في الانفراد بالرقم القياسي.

وترجم الكويت سيطرته على الشوط الأول بهدف وهدد مرمى حارس القادسية خالد الرشيدي في أكثر من مناسبة، بينما فشل القادسية في الوصول إلى مرمى حميد القلاف رغم سيطرته على الشوط الثاني.

ولعب الفريقان بطريقة مشابهة، حيث بدأ التونسي نبيل معلول مدرب الكويت المباراة بالحارس حميد القلاف وقلبي الدفاع فهد الهاجري والأسترالي رايان ماكغوان، مع سامي الصانع في الجهة اليمنى، ومشاري غنام في الجهة اليسرى، والثنائي: طلال الفاضل والمغربي المهدي برحمة في وسط الملعب، وأمامهما فيصل زايد وعلى حسين وأحمد الزنكي، وفي المقدمة الكونغولي ديوميرسي مبوكاني. في المقابل، دفع الجزائري خير الدين مضوي بالحارس خالد الرشيدي، ورباعي الدفاع: راشد الدوسري، خالد إبراهيم، العراقي علي فايز، والألباني لورانس تراشي، وأمامهم الثنائي: فهد الأنصاري، ومحمد خليل، مع بدر المطوع في الجهة اليسرى وعيدالرشيدي في اليمنى، وأحمد الظفيري خلف المهاجم الوحيد الأردني أحمد الرياحي.

وكشف الكويت عن نواياه الهجومية مبكراً فسدد المهدي برحمة كرة قوية من خارج المنطقة أمسكها الرشيدي على دفعتين (14)، وأنهى علي حسين هجمة كويتية منظمة بعرضية أمسكها الرشيدي بصعوبة (16). ومع أن القادسية بادل الكويت السيطرة على وسط الملعب إلا أن الخطورة استمرت من الجانب الأبيض حيث افتتح مبوكاني التسجيل بعد هجمة قادها فيصل زايد وقطعها الدفاع فوصلت إلى تراشي الذي حاول ابعادها فارتطمت بعلي حسين ووصلت إلى مبوكاني الذي هيأها وسددها في الشباك رغم محاولات خالد إبراهيم والرشيدي مسجلاً أول أهداف المباراة (26).

ودق هذا الهدف ناقوس الخطر لدى الجانب القدساوي فحاول عيد الرشيدي تعديل النتيجة بتسديدة قوية من خارج المنطقة لامست يد القلاف وارتدت من العارضة، تابعها الأنصاري بتسديدة أخرى من خارج المنطقة وصلت سهلة لحارس الكويت (30). وتعقدت أمور القادسية عندما تعرض مدافعه خالد إبراهيم للإصابة وترك مكانه للشاب يوسف الحقان الذي حصل على بطاقة صفراء بعد عرقلته لأحمد الزنكي والتي نتج عنها ركلة حرة سددها فيصل زايد وأبعدها الرشيدي مع صافرة نهاية الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني، كاد المهدي برحمة ان يعزز تقدم فريقه عندما تطاول لكرة عرضية لعبها علي حسين من ركلة حرة، لكن الرشيدي كان بالمرصاد لرأسيته (48). وانطلق المطوع من الجهة اليسرى ومرر عرضية مرت خلف الرياحي (59)، وتكرر المشهد عندما تلاعب عيد الرشيدي بالدفاع ولعب عرضية مرت من الجميع وأبعدها عبدالعزيز بن ناجي (75). وطالب الرياحي بركلة جزاء بحجة لمسة يد على مشاري غنام لكن الحكم أمر بركلة مرمى بعد أن ذهبت تسديدة ماوي بعيداً عن المرمى (90+2). وانطلق طلال الفاضل متجاوزاً الدفاع القدساوي لكنه تسديدته ذهبت بعيداً عن المرمى (90+4). وكاد الأنصاري أن يعدل النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لكن حميد القلاف تصدى لتسديدته التي لم تجد من يتابعها لتنتهي المباراة بفوز الكويت وتتويجه بلقب كأس الأمير.

أدار المباراة الحكم التركي جنيد شاكير وأنذر سامي الصانع ومبوكاني من الكويت، ويوسف الحقان وراشد الدوسري وبدر المطوع وعلي فايز من القادسية.

الكويت يقترب

بفوزه أمس بلقب كأس الأمير اقترب الكويت من القادسية والعربي صاحبي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بعد أن رفع الأبيض رصيده إلى 15 لقباً مقابل 16 للأصفر والأخضر.

علماً بأن كاظمة حقق الكأس الغالية 7 مرات، مقابل مرتين لكل من السالمية واليرموك، ومرة واحدة للفحيحيل.

التشكيلتان

الكويت: حميد القلاف، سامي الصانع، مشاري غنام، الأسترالي رايان ماكغوان، فهد الهاجري، طلال الفاضل، المغربي المهدي برحمة، علي حسين (عبدالعزيز بن ناجي)، فيصل زايد (عبدالله البريكي)، أحمد الزنكي (عبدالمحسن التركماني)، الكونغولي ديوميرسي مبوكاني (إبراهيم كميل).

القادسية: خالد الرشيدي، راشد الدوسري، خالد إبراهيم (يوسف الحقان)، العراقي علي فايز، الألباني لورانس تراشي، فهد الأنصاري، محمد خليل (الجامايكي روماريو وليامز)، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي (البوسني بنجامين تاتار)، الأردني أحمد الرياحي، بدر المطوع (عبدالله ماوي).

تفوق تاريخي

واصل الكويت تفوقه التاريخي على القادسية في المباريات النهائية التي جمعت الفريقين في جميع المسابقات، وذلك بعد أن تغلب على القادسية للمرة الثامنة عشرة في 34 لقاءً نهائياً جمعهما، مقابل 16 انتصاراً للقادسية، علماً بأنها المرة التاسعة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي كأس الأمير، حيث سجل الأبيض انتصاره الخامس مقابل 4 للأصفر.

