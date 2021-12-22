أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر سفير جمهورية العراق لدى البلاد المنهل الصافي، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين.

وقدم السفير العراقي خلال اللقاء دعوةً للوزير من نظيره العراقي جمعة عناد سعدون لزيارة جمهورية العراق، وقد عبَّر عن شكره وامتنانه على هذه الدعوة والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الملحق الدبلوماسي بإدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية أحمد خالد الديكان.

واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر في وقت لاحق سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد أسامة شلتوت، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقدم السفير المصري خلال اللقاء دعوةً نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي لزيارة جمهورية مصر العربية.

بدوره عبر عن شكره وتقديره على هذه الدعوة والتي تأتي ترجمةً للعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء رئيس المكتب العسكري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى البلاد العميد حسن الشاذلي، والسكرتير الأول بإدارة الوطن العربي بوزارة الخارجية عبدالله العصفور الهاجري.

