أول النهار

قام رئيس هيئة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله مشعل الصباح بزيارة إلى معسكر التحرير في الحرس الوطني، حيث كان في استقباله المعاون للإسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام الذي رحب به، ونقل له تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي. واصطحب العميد نايف، الشيخ د. عبدالله مشعل الصباح في جولة بالمستشفى الميداني الجديد الذي أنشأه الحرس الوطني تطبيقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم والإسناد للوزارة وتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

