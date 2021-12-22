الأولى

كشفت مصادر حكومية لـالنهار ان لا تأخير في اعلان التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدة أن حكومات سابقة أخذت وقتاً أطول من المرتقبة. وأشارت المصادر الى أن التوسع في اختيار الوزراء من النواب قد يكون مجديا فيما لو تم التوصل الى مجموعة من التفاهمات السياسية بين الكتل البرلمانية من جانب والحكومية من جانب آخر، موضحة أن هناك ترقباً لما ستسفر عنه اللقاءات النيابية المتوقع عقدها الأيام المقبلة. وأعلنت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قد يكون أول رئيس حكومة سيتقدم ببرنامج عمل حكومي واضح المعالم وبجدول زمني.

من جانب آخر اكدت مصادر برلمانية لـالنهار ان دعوة الامين العام لـحشد مسلم البراك لوضع اجندة للاصلاح بدأت تأخذ اصداء ايجابية لدى معظم النواب من كتلة الـ31 ومن ضمنهم بعض المنضوين تحت عباءة مجموعة التسعة.

ولفتت الى ان حشد تلقت ترحيب التيارات السياسية للمشاركة بعد دعوة التجمع الاسلامي السلفي والمنبر الديموقراطي وحدس وتيارات اخرى.

من جهته قال النائب مهلهل المضف انه يرحب بدعوة البراك وسيشارك فيها ان اتته، وذلك لما لتوحيد الجهود من انعكاسات اصلاحية تجاه الاستحقاقات الاقتصادية التي تتطلبها الكويت والتي يجب التعامل معها وتوفير جو سياسي مستقر لانجازها.

وقال ان اكبر ضمان لتعاون المجلس مع الحكومة ان تأتي الاخيرة ببرنامج عمل يعكس تطلعات النواب لانجاز القوانين التي تحقق الصالح العام.

بدوره قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: ندعم دعوة البراك للاجتماع وتوحيد الجهود وتجاوز الاختلافات، ونحتاج الى تجاوز كل الخلافات، والى التعاون على مشروع وطني اصلاحي يهدف الى نهضة الكويت وهذا ما يتطلع له الشعب بدلا من المعارك الكثيرة.

من جانبه رحب النائب أسامة الشاهين بدعوة البراك الى وضع اجندة اصلاحية موحدة للمعارضة ونبذ الاختلافات بين الفرقاء السياسيين، مؤكدا في الوقت ذاته ان التأخير في تشكيل الحكومة يعني تعطيل الرقابة والتشريع ومصالح الناس.

من جهته قال النائب ثامر السويط في حال تمت الدعوة لاجتماع المعارضة سنناقش الدعوة في كتلة الـ 9، وهي حتى الان لم تأتنا، واي دعوة لمصلحة الشعب سنلبيها بلا شك، مضيفا نحن من نعمل على تحقيق رغبات الشعب ونحن من يترجم الارادة الشعبية ونحن من يرتب اولويات الشعب ولا ننتظر اي اجتماع او دعوة في هذا الشأن.

وسط خلافات نيابية - نيابية بشأن مصير قرار تأجيل استجوابات رئيس الحكومة المزمع تقديمها، اكد الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود ان الاستجوابات المقدمة في مجلس الأمة سقطت باستقالة الحكومة وسقط معها القرار لكونه متعلقا بها. وأضاف: هذا الذي اقره بعض اعضاء مجلس الامة ليس قاعدة لائحية من حيث الموضوع ولا يطبق للأبد بشكل مستمر والا نكون قد خلقنا عرفا برلمانيا كما يقول البعض وهذا غير صحيح، لان القرار جاء مرتبطا بحالة معينة لاقت قبولا ومعارضة.