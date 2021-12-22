الأولى

وصف خبراء ومسؤولون، الإجراءات الجديدة الخاصة بمدة الحجر الصحي، بالمعقدة والطويلة والضارة لأصحاب الأعمال الذين يحتاجون الى سفرات قصيرة المدى لمتابعة اعمالهم وصفقاتهم البينية، وينسحب ذلك الأمر ايضا على المستثمرين الأجانب وزوار الكويت من الخارج.

و أوضح هؤلاء في تصريحات لـ«النهار»، أن الإجراءات المتخذة ليست موفقة، وفيها مبالغة كبيرة، موضحين أن عمل تحليل PCR حوالي 3 مرات للسفر يمثل أمرا مبالغاً فيه، خاصة أن بعض السفرات لا تتعدى اليومين.

وبينوا أن دولاً مجاورة، تُسهل إجراءات الدخول والخروج ولا تلزم المحصنين داخلها بالحجر بعد ظهور نتيجة الـpcr.

وطالبوا بضرورة استثناء أصحاب السفرات القصيرة من رجال الأعمال ومن تلقوا الجرعة التنشيطية الثالثة من الإجراءات التي فرضتها الكويت للقادمين إلى الدولة، مبدين تخوفهم من أن تؤدي تلك الإجراءات إلى عرقلة أداء القطاع الخاص وعمل رجال الأعمال الذين يقومون برحلة عمل لمدة يوم واحد.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر محمد المطيري إن القرارات المتخذة من قبل إدارة الطيران المدني بخصوص القادمين إلى الكويت، يجب أن تراعي أصحاب السفرات القصيرة وألا يتم تطبيقها على من حصل على الجرعة الثالثة التنشيطية.

ولفت إلى أن القرارات التي تم اتخاذها لا تأثير لها على قطاع السياحة والسفر.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود إلى أن تلك الإجراءات المعلنة غير سليمة، متعجباً من إجراء فحص PCR 3 مرات للسفر لمدة يومين إلى دولة مجاورة.

وأوضح أن التسهيلات التي تقدمها دول مجاورة للقادمين إليها كبيرة جداً مقارنة بتعقيدها داخل الكويت، موضحاً أن الحجر المنزلي أيضاً يمثل مشكلة كبيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية- الألمانية سليمان السهلي، أن التوازن بين الإجراءات الصحية الاحترازية التي تتخذها الدولة وبين النشاط الاقتصادي مطلوب في ظل الأزمة التي عانى منها القطاع الخاص خلال جائحة كورونا.

واوضح عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان أن الإجراءات حالياً باتت أسهل من ذي قبل، ففحص PCR لا يستغرق دقائق معدودة، والحجر المنزلي لمدة 3 أيام ليس طويلاً، وفي رأيي الاجراءات «طبيعية».

من جانب اخر، توقعت منظمة الصحة العالمية أن يسهم متحور «أوميكرون» في الانتصار على وباء فيروس كورونا حول العالم فيما اعلنت الولايات المتحدة أن المتحور الجديد بات هو «المهيمن» في البلاد لكن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يعتزم رغم ذلك الاعلان عن «إغلاق» جديد في البلاد.

وردا على سؤال بشأن ما اذا كان تفشي «أوميكرون» قد يسهم في نهاية وباء « كورونا» عالميا صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن «هذا الأمر محتمل».

وتابعت بالقول» نأمل بأن الأمر سيكون هكذا. وحتى الآن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك لأن عدد المصابين بـ«أوميكرون» غير كاف وعلينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعا ونصف الأسبوع حتى نستطيع أن نقول بالدقة».

مشيرة إلى أن «كورونا» سيتحول مرضاً مستوطناً مثل «الإنفلونزا» لكن بعدد إصابات أدنى بكثير.

وكان المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب عن أمله أن يكون 2022 عام نهاية وباء «كوفيد-19» وأوصى بإلغاء أو تأجيل احتفالات أعياد الميلاد قائلا إن «إلغاء احتفال أفضل من إلغاء حياة».

وفي واشنطن قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يخطط «لإغلاق البلاد». بعد أن أعلن مسؤولون أن «أوميكرون» أصبح هو السلالة السائدة وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن 73% من الإصابات بفيروس كورونا كانت بسلالة «أوميكرون».

الى ذلك قال خبراء اميركيون ان نتائج الأبحاث المبدئية تشير إلى أنه من غير المرجح أن يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بمرض شديد بسبب متحور «أوميكرون». ولكن مع انتشار المتحور بسرعة في جميع أنحاء العالم، يقول خبراء الصحة إنهم يعتقدون أن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم على الإطلاق لا يزالون الأكثر عرضة للخطر.