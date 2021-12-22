الأولى

أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي. وقال ان «الوضع الصحي لله الحمد مازال مستقرا ولكن نحن بحاجة إلى المحافظة على هذا الوضع».

وأضاف ان المتحور الجديد لفيروس كورونا (اوميكرون) انتشر بسرعة في كثير من دول العالم ومن المتوقع أن يكون السائد في غضون شهرين مقبلين، لذا «لابد من تدعيم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للمحافظة على ما حققناه من نتائج طيبة»، مبينا ان القرارات المتخذة تصب في المصلحة العامة والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.

ولفت الى ضرورة الامتناع عن السفر بالوقت الحالي «إلا للأمور الضرورية جدا»، مشددا على أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية ولا سيما ارتداء الكمامة في الأماكن التي يوجد فيها تجمعات وداخل الأماكن المغلقة. وأهاب بالجميع الحرص على تلقي الجرعة التعزيزية التنشيطية الثالثة حيث أثبتت الدراسات فاعليتها واهميتها.

