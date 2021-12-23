متى يتوظفون عيالنا؟!

آراء

سؤال تعيش مأساته أسر كثيرة وتكلمنا بذات الموضوع في محافل كثيرة، لكننا لم نر اي خطوات حقيقية نشهدها من قبل الحكومة والمسؤولين لوضع حد لهذا الخلل، حيث إن عدد الخريجين في الجامعات والمعاهد يتزايد والبعثات الخارجية تتزايد ويرجع بين الحين والآخر طالب متخرج متحمس جاهز للعمل ويطمح بوظيفة تناسب تخصصه وتتماشى مع اهتماماته، وكله أمل بأن يكون عضواً فعالاً في مجتمعه، ومع كل نهاية سنة دراسية تتفاقم المشكلة ونجد الشباب منهم من يضطر للتلاعب على النظم فيأخذ ما يسمى بدعم العمالة وهو فعليا لا يعمل إلا على الاوراق، ومنهم من يضطر لقبول عمل لا يناسب تخصصه، والكثير منهم يعيش حالة البطالة التي تجعل منه كسلان ويشعر بأنه عالة على المجتمع ويتغلغل الاحباط بداخله ويكبر حتى يتلاشى الأمل مع الوقت، ومنهم من يحاول ان يثبت قدراته ويكافح في إنشاء مشروعه الخاص فيضيع بين روتين المعاملات الحكومية وشروط تعجيزية وآليات تكسر من عزائمهم ليصل إلى عتبات الفشل الكثير منهم بسبب بيئة لا تدعم طموحاتهم.

عزيزي هل عشت انت هذه التجربة وشاهدت التحدي لشباب حولك، وهل سمعت عن شاب فضل أن يهاجر للعمل بالخارج بسبب معاناة التوظيف وتجاهله لاثبات قدراته؟

فعليا نحن ينعيش في وضع محزن وبالمقابل لا نجد أي مسؤول تمت محاسبته على هذا التقاعس، وإلى الآن لم يبادر أحدهم بالحل الجذري الذي يقدم منظوراً وآليات تربط مخرجات التعليم مع القوى العاملة ويعطي فرصاً عادلة تشعر الشباب بأهميتهم في رؤية مستقبل الوطن وبانهم هم من سيكون على عاتقهم صناعتها.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

كما قلت الزمن يجري والمشكلة تتفاقم ولن يكون هناك حل إلا اذا تضافرت الجهود ووضع الموضوع في قائمة أولويات العمل الحكومي، والتوقف عن استعمال هذا الموضوع بمكاسب يقوم بها من له نفوذ للتوسط لتوظيف شاب بهدف مصالح انتخابية او سياسية لانه ابن فلان، وللاسف أصبحت هذه النماذج التي تستغل هذه المشكلة لصالحهم تؤثر سلبا على قناعات الشباب بالعدالة والنظم، حتى أصبح الشاب يبحث عن هذه الواسطة لعل وعسى يجد وظيفة تحفظ كرامته.

عندما تتحول المشكلة من كونها محدودة إلى ظاهرة وتجربة يعيشها الكثير، عندها اكرر بأن المسؤول عن هذا الملف يجب بأن يحاسب.

