عام ميلادي قريب

آراء

يدخل العالم منطقة العد التنازلي، يودع عاماً ويستقبل آخر، تلوح بالرايات السوداء من بعيد، لتزرع مكانها رايات بيضاء إيذانًا بيوم مشمس جديد، 2021 كان عام المنتصف من كل شيء، همزة الوصل بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وبين بداية جائحة، وترجل تحوراتها، بين آلام تنتهي وآمال تتنفس، هكذا يبدو العالم لنا ونحن على بعد أسبوع من 2022، وعلى مقربة من مفترق طرق قد يقسم العالم إلى نصفين، الأول: منتمٍ، والآخر: يرفض الانتماء.

الأول يبحث عن قدوة تعينه على مشقة الحياة، والآخر يرفض الاقتداء، ويكره النصيحة، وينبذ الالتزام، عالم يتجه بقوة نحو الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» وأخواتها، وآخر يكفر باللقاح وكأنه نهاية العالم.

رغم ذلك هناك بوادر انفراج لأزمات، تمامًا مثلما تبدى لنا انقشاع محدود للغمام الداكن فوق الإقليم، حالة جديدة باللاتعاطي مع القضايا الشائكة، تجميد لقضية محورية اسمتها العرب قضيتهم الوطنية، وتوفيق أوضاع مع أعداء جدد، وأصدقاء قدامى، وتشكيل سحابات صيف في سماوات الأزمات المعلقة مع اسرائيل وتركيا وإيران.

لا يهمنا من المشهد الدولي المحتقن في البحر الأسود سوى استقرارنا من بعيد، ولا يعنينا من حالات الارتطام بين الأسطول الروسي الجرار، والأساطيل الغربية الفتاكة سوى أن نكون بعيدين قدر الإمكان عن شرارة المعركة لو نشبت من أجل أوكرانيا أو روسيا البيضاء، من أجل سطوة الغرب، أو كرامة الروس، ثم من أجل صراع نفوذ لا ينتهي في البحر الأصفر، بين القادم الأميركي والرجل الأقوى «مكرر» في العالم الجديد وهو الصين، عالم يموج بالصراعات، وبصيص أمل في أن تتوازن القوى وتتزن المعايير وتهدأ المدافع حتى يلتقط العالم أنفاسه وهو يتجرع آخر رشفة ربما من لقاحات «أوميكرون» وخلافه.

الأمل كبير في أن يعقل الكون، وأن يلتئم البشر، وأن يتفقوا على كلمة سواء، حد أدنى على الأقل من «كلمة سواء»، وأن يكون الحوار الدولي المطروح «قابلاً للمكالمات»، وأن تكون التكنولوجيا المعظمة جاهزة لخدمة العالم أجمع من دون تفرقة أو تسييس أو استثناءات.

في الإقليم كأننا نرى مشهدًا مغردًا خارج سرب التحولات الدولية، انتخابات رئاسية معطلة حتى اللحظة في ليبيا، انتخابات برلمانية معرضة لعدم الاعتراف من فصائل بعينها في العراق، انتخابات أخرى أفضت إلى صراعات سياسية ومذهبية وتوزيع لكعكة ملوك الطوائف في لبنان، استعدادات بأن تشهد الانتخابات البرلمانية والبلدية البحرينية سجالات غير مشكوف عنها الحجاب في العام القادم 2022.

أحداث على صفيح ساخن يتوقع لها أن ترتبط بالمناخ الكوني غير المستقر، وبالبيئة المريضة غير المفرحة، وبالوضع المزري في عالم ثالث ورابع من جراء التوزيع غير العادل لتداعيات ثقب الأوزون، تشكيلات في سماوات العام الميلادي الجديد تنتصر على الألعاب النارية وهدايا بابا نويل المبهجة، توتر يسود الخليج بسبب العلاقات مع الجوار، وجوار الجوار، ونتيجة لعدم الارتياح الإقليمي لما تتناثر من «مُسيرات» في سماوات الحدود السعودية اليمنية، ثم بين سورية والعراق وإيران وتركيا.

عالم مجنون مجنون، اسم لفيلم قديم وعنوان لواقع جديد، هذا الذي نتوقع له أن يفصح عما في جعبته ونحن على مقربة من «الميلاد المجيد»، وعلى البعد من «العالم الافتراضي العنيد».

أملنا أن نعيش في الإقليم متزنين متوازنين، متوافقين متباعدين، فالكمامات وحدها لن تكفي، و«السنيتايزر» وحده لن يغني ولا يسمن من جوع، والإجراءات الاحترازية أو الإغلاق المبرمج أو بروتوكولات التعافي في إنقاذ البشرية جميعها مازالت على المحك، حتى العلاج الناجع الناجح الذي يتم ترويضه حاليًا مازال هو الآخر محل شك، ومازال التضارب بين شركات تصنيع الدواء على أشده بين الكبار في هذه الصناعة فائقة الربح والتأثير.

الاقتصاد العالمي أصبح جزءًا من أي اقتصاد إقليمي أو وطني، وليس العكس، نشتم رائحته في سوق نفط غير مستقر، وفي سلعة مستوردة تعاني الأمرين في أسواقها المحلية، وفي تبادل اتهامات بين الداخل والخارج حول أسباب ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وتذبذب أسعار الفائدة وتقلبات أسواق الأوراق المالية.

اقتصاد عالمي أصبح جزءًا مهمًا ومؤثرًا في منظومة أي اقتصاد وطني، وليس العكس ربما هي العودة لاقتصاد شمولي بالمقلوب، وربما هو الخروج من الاقتصاد الرأسمالي المعتمد على آليات واتجاهات الحركة في الأسواق، إلى اقتصاد التباديل والتوافيق الذي يعتمد فيه الجميع على تكنولوجيا ليست في متناول اللحظة بقدر ما هي بين يدي الخالق جل وعلا.

2022 عام على الرحب والسعة، وعام آخر يبعث بآخر رسائله إلى العالم المضطرب من قبل أن يغيب: ماذا يمكن أن يحدث يا ترى لو نسيناك أيها العام المبجل العظيم؟ وماذا يمكن أن يحدث لنا لو بدأنا في العام 2022 من جديد؟!

