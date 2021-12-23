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يونايتد يعيد فتح مركزه التدريبي


أعلن نادي مان يونايتد الإنكليزي أول من أمس إعادة افتتاح مركزه التدريبي الذي كان مغلقًا وقائيًا لوقف سلسلة من حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في صوفه الأسبوع الماضي. وقال النادي في بيان «بدأ لاعبو مان يونايتد العودة إلى التدريبات عبر مراحل في وسط كارينغتون». وأضاف «توقفت أنشطة الفريق الأول في المركز الأسبوع الماضي بسبب سلسلة حالات كوفيد-19 داخل النادي، لكنها استؤنفت أول من امس».
وأجلت رابطة الدوري الانكليزي مباراتين لمان يونايتد ضد مضيفه برنتفورد في المرحلة السابعة عشرة وضيفه برايتون في المرحلة الثامنة عشرة.


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