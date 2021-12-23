يوفنتوس أنهــى 2021 بأفضل طريقة

دوليه

أنهى يوفنتوس 2021 بأفضل طريقة بعد تحقيقه الفوز الثاني توالياً، وجاء على حساب ضيفه كالياري 2-0 أول من أمس في المرحلة التاسعة عشرة الأخيرة لهذا العام من الدوري الإيطالي.

وكان انتصار يوفنتوس أول من أمس مزدوجاً بعد تعثر أتالانتا للمرحلة الثانية توالياً بتعادله مع مضيفه جنوى من دون أهداف، ما سمح لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري في تقليص الفارق الذي يفصله عن ممثل برغامو، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، الى أربع نقاط. وبات يوفنتوس بنقاطه الـ34 خامساً موقتاً.

وسيكون فريق أليغري أمام مهمة شاقة في مستهل العام الجديد ليس لأنه يواجه نابولي الثاني وحسب في اختباره الأول لـ2022، بل لأنه يزور بعدها العاصمة لمواجهة روما ثم يحل في ميلانو للقاء إنتر حامل اللقب والمتصدر، على أن يختتم الشهر الأول من العام باختبار صعب آخر خارج أرضه أيضاً في 23 منه ضد ميلان الثالث.

ونجح مويس كين في افتتاح التسجيل بكرة رأسية بعد مجهود فردي وعرضية من فيديريكو برنارديسكي. ورغم مواصلته السيطرة على اللقاء، بدا يوفنتوس عاجزاً عن الوصول مجدداً الى الشباك وأراح برنارديسكي أعصاب أليغري وجماهير «السيدة العجوز» عندما سجل الهدف الثاني بتسديدة بيسراه من زاوية صعبة إثر هجمة مرتدة سريعة قادها البديل السويدي ديان كولوشيفسكي من قبل منتصف ملعب فريقه (83).

وبعد سلسلة من ستة انتصارات متتالية تضمنت اسقاط يوفنتوس ونابولي في معقليهما، تعثر أتالانتا للمرحلة الثانية توالياً بتعادله السلبي مع جنوى، وذلك بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها على أرضه أمام روما 1-4 السبت.

وبعد 45 دقيقة على الموعد المحدد لانطلاق اللقاء، أعلن الحكم فوز أودينيزي على ضيفه ساليرنيتانا 3-0 بعد تغيب الأخير عن اللقاء نتيجة قرار السلطات المحلية بمنعه من السفر الى أوديني. و»أوقفت» السلطات نشاط الفريق بعد ظهور حالات إصابة بـ»كوفيد-19» في النادي الذي أكد في بيان أنه «نتيجة للحالات الإيجابية في المجموعة، أخذ النادي علما بأحكام السلطات الصحية المحلية في ساليرنو التي طالبت بوقف نشاط الفريق ومنعه من المشاركة في الأحداث الرياضية».وتم إبلاغ رابطة الدوري بقرار السلطات الصحية لكنها رفضت وأودينيزي تأجيل المباراة، لتعلن لاحقاً بأن «المباراة بين أودينيزي وساليرنيتانا لم تقم نتيجة فشل ساليرنيتانا في القدوم الى الملعب».ويملك ساليرنيتانا 8 نقاط من 18 مباراة، وستصبح 7 من 19 بعد تغيبه عن مباراة أول من أمس نتيجة حسم نقطة من رصيده، في سيناريو مشابه لما حصل لنابولي الموسم الماضي حين لم يسافر الى تورينو لمواجهة يوفنتوس بسبب وجود إصابات بكورونا في صفوفه، فتم تخسيره اللقاء 0-3 وحسم نقطة من رصيده. لكن الفريق الجنوبي نجح في استئناف القرار وخاض اللقاء لاحقاً وخسره 1-2.

