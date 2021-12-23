التعادل حسم مواجهة برشلونة وإشبيلية

دوليه

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة القمّة التي جمعت إشبيلية بضيفه برشلونة أول من أمس في مباراة مؤجلة عن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني. وبادر الأرجنتيني أليخاندرو غوميز بافتتاح النتيجة لمصلحة الفريق الأندلسي في الدقيقة 32. وأدرك الأوروغواياني رونالد أراوخو التعادل للفريق الكاتالوني في الدقيقة 45.

وبهذا التعادل رفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدّر.في المقابل، بات رصيد برشلونة 28 نقطة في المرتبة السابعة.

يذكر أنّ إشبيلية أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي الذي طرد في الدقيقة 64 لاعتدائه على ظهير برشلونة الأيسر جوردي ألبا.

وفي لقاء آخر حقق فياريال فوزا ثميناً على ضيفِه ألافيس 5-2 في مباراة مؤجلة عن الجولة الرابعة من الدوري.

وافتتح جيرارد مورينو التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 18، وأضاف السنغالي بولايي ديا الهدف الثاني في الدقيقة 27، وقلص الضيوف الفارق عن طريق بيري بونس قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وعدل زميله خوسيلو النتيجة لألافيس عند الدقيقة 65.

واستعاد أصحاب الأرض التقدم بالهدف الثالث عبر لاعبهم بولايي ديا موقعا على الثنائية الشخصية ليأتي الدور في الهدف الرابع على يريمي بينو في الدقيقة 79، قبل أن يختتم جيرارد مورينو خماسية فريقه قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي موقعا هو الآخر على ثنائيته الخاصة.

