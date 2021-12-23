ألابا وإيسكو ينضمان إلى مصابي «كورونا»

دوليه

انضم لاعب الوسط إيسكو والظهير النمسوي دافيد ألابا إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا في صفوف ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بحسب ما أعلن الأخير أول من أمس. وقال ريال في بيان مقتضب عشية لقائه مع أتلتيك بلباو في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بسبب ارتباط الفريقين بالكأس السوبر الإسبانية، «يعلمكم ريال مدريد بأن نتيجة لاعبَيّنا إيسكو وألابا جاءت إيجابية بكوفيد-19».

وانضم إيسكو وألابا الى لائحة اللاعبين الذين أعلن عن إصابتهم بـ»كوفيد-19» الأسبوع الماضي، وهم ماركو أسينسيو، الويلزي غاريث بيل، البرازيليان رودريغو ومارسيلو، الكرواتي لوكا مودريتش والأوكراني أندري لونين، إضافة الى مساعد المدرب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل المدرب كارلو أنشيلوتي.

وعلق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على هذه المسألة في مؤتمره الصحافي أول من امس، قائلاً «نفتقد الكثير من اللاعبين وقد نضطر الى تغيير أسلوب اللعب. لا أعلم. أنا أفكر بالأمر». وبعد سلسلة من 10 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، تعثر ريال في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بالتعادل السلبي مع قادش.

