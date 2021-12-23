كو يعارض مقاطعة الصين

دوليه

أكد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو أول من أمس، إنه يريد للهيئة أن تصبح منظمة تقود حملات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يرى جدوى من مقاطعة الصين بسبب حقوق الإنسان. وقال كو خلال مؤتمره السنوي نهاية كل عام عبر دائرة الفيديو المغلقة في معرض حديثه عن الوضع «القوي» لألعاب القوى على مدار العام 2021 «خرجنا من (أولمبياد) طوكيو باعتبارنا الرياضة الرقم 1 بوضوح»، مستشهدا بإحصائيات من اللجنة الأولمبية الدولية تظهر أن ألعاب القوى تفوقت على كل الرياضات في التلفزيون والصحف المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، لفت البريطاني إلى أن اتحاد ألعاب القوى يركز على «ربط الرياضيين وألعاب القوى بقضايا كبيرة تهمهم مثل تغير المناخ وحقوق الإنسان»، لافتاً إلى أنه يسعى جاهداً «كي نصبح منظمة تقود حملات». لكن في المقابل، ومع دخول شنجن في روزنامة الدوري الماسي عام 2022، اعتبر كو أنه لا يرى سبباً لتكون الأحداث في الصين محط جدل، رغم الضجة الأخيرة حيال لاعبة كرة المضرب بينغ شواي.

