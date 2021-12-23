النصر يضرب موعداً مع الهلال

دوليه

واصل النصر مسلسل انتصاراته بعدما نجح في رد اعتباره أمام الاتفاق بفوزه عليه بهدف نظيف ليضرب موعداً مع غريمه التقليدي الهلال في الدور ربع النهائي، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك،أول من أمس. ومالت الأفضلية في الشوط الأول للنصر الذي قدّم أداءً جيداً في حين أن الاتفاق عانى كثيراً خاصة بعد بعد طرد مدافعه سعيد الربيعي عند الدقيقة 27 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وكاد لاعب النصر خالد الغنّام أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة. وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي تاليسكا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله خالد الغنّام ليسدد الكرة بذكاء إلا أنها ذهبت خارج الشباك. وقبل نهاية الشوط الأول كاد مهاجم النصر عبدالفتّاح آدم أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة. وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته ونجح لاعبه خالد الغنّام بتسجيل هدف المباراة الوحيد بعدما سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الاتفاقي رايس مبولحي. وواصل النصر سيطرته على المباراة في حين أن الاتفاق تأثر كثيراً بالنقص العددي على الرغم من محاولات مدربه الصربي فلادان بإجراء أكثر من تغيير لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدف نظيف. وقاد السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز أمام ضيفه الفيصلي “حامل اللقب» 2-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الدور ثمن النهائي. وقدّم الفيصلي أداءً جيداً في الشوط الأول والذي أنهاه متقدماً بهدف عند الدقيقة 90+4 عن طريق لاعبه الفرنسي رومان آمالفينتو، الذي حول تمريرة زميله عبدالرحمن الدوسري بقدمه في شباك الحارس محمد الربيعي. وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته وسنحت فرصة محققة للاعبه عبدالرحمن غريب الذي تلقى تمريرة من زميله هيثم عسيري ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع ياسين برناوي الذي اعترض طريقها وأبعدها عن المرمى. وواصل الأهلي هجومه وأهدر لاعبه هيثم عسيري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت الشباك. وكثّف الأهلي هجومه ونجح مدافعه البرازيلي دانكلير بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63 بعدما ارتقى لعرضية زميله حسين المقهوي وحول الكرة برأسه في شباك الفيصلي. ورد الفيصلي سريعاً وكاد لاعبه عبدالرحمن الدوسري أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها بصعوبة. وعند الدقيقة 88 نجح السوري عمر السومة مهاجم الأهلي بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله حسين المقهوي بقدمه في شباك الحارس مصطفى ملائكة. وفي الوقت بدل الضائع كثّف الفيصلي هجومه بحثاً عن هدف التعادل وسنحت لمهاجمه جوليو تافاريس فرصة محققة بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي غيليرمي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2-1. وسيلتقي الأهلي في الدور ربع النهائي مضيفه الشباب على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض. وقاد الكاميروني ليندر توامبا مهاجم التعاون فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي لكأس الملك بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل في شباك الطائي بالمواجهة التي انتهت 3-2، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، وسيلتقي التعاون أمام ضيفه الاتحاد في الدور ربع النهائي.

