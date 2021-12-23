الإسماعيلي جدد الثقة بمدربه

دوليه

جدد نادي الإسماعيلي المصري الثقة في مديره الفني الأرجنتيني خوان براون رغم النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الدوري المصري.

وأعلن خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أن الأرجنتيني خوان براون لن يرحل عن منصبه. وقال إن هناك ثقة من مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي في قدرات براون رغم عدم تحقيق الفوز في اللقاءات الأربع التي خاضها الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.

وأشار إلى أن الفريق سيتغير بعد تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية مؤكدا أن هناك محاولات لضم صفقات مميزة تساعد الفريق على العودة إلى سابق عهده.

وأكد الطيب أن ناديه قدم شكوى ضد الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الفريق الذي هرب وترك مقر إقامته دون أسباب.وتابع «أخطرنا الاتحاد المصري بانقطاع شيلونجو عن المران تمهيدا لشكواه لدى الاتحاد الدولي وللأسف الناميبي نفذ مخطط أحد الأشخاص للهروب من الإسماعيلي». ولعب الإسماعيلي 7 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم ولم يحقق الانتصار في أي مواجهة وتعادل مرتين فقط وخسر 5 مرات ليقبع في المركز قبل الأخير وبات مهددا بالهبوط حال استمرار تلك النتائج.

