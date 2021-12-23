الزمالك يواصل انتصاراته على حساب المقاولون

دوليه

واصل الزمالك انتصاراته بالدوري المصري الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب 2 -1 أول من أمس في لقاء ضمن الجولة السابعة للمسابقة. وسجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحي في الدقيقة 60 من صناعة المغربي محمد أوناجم قبل أن يحرز أوناجم الهدف الثاني في الدقيقة 76 وسجل محمد سالم هدف المقاولون العرب في الدقيقة 91.

ورفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بيراميدز وتجمد رصيد المقاولون عند 5 نقاط في المركز 15.

وقدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الجاري للدوري رغم الغيابات الكثيرة بين صفوفه وأبرزها محمود الونش وسيف الدين الجزيري وأوباما وزيزو وأحمد أبو الفتوح ومحمد عبد الشافي.وشهدت المباراة تألقا واضحا لحازم إمام الذي شارك في مركز الظهير الأيمن وقدم مستوى رائعا كما تألق محمد أوناجم بشدة وكان نزوله مطلع الشوط الثاني نقطة التحول الرئيسية في المباراة. اللقاء أيضا شهد جدلا تحكيميا كبيرا بسبب قرارات الحكم محمود عاشور الذي رفض احتساب ركلة جزاء للزمالك رغم الاعتراضات الكبيرة بعد اصطدام الكرة بيد مدافع المقاولون ومع ضغط لاعبي الزمالك عليه ذهب لمشاهدة اللعبة عبر تقنية «الفار» لكنه فاجأ الجميع بالمكوث أمام الشاشة لعدة ثوان ما أثار غضب الجهاز الفني واللاعبين. كما رفض أيضا الذهاب لمشاهدة التحام بين لاعب المقاولون وإمام عاشور لاعب الزمالك حيث أوضحت الإعادات أن الأول دهس قدم إمام ما كان يستحق عليه الطرد.

وفي نهاية المباراة اعترض لاعبو المقاولون كثيرا على الحكم بعد طرد حسن الشامي لضربه مصطفى فتحي بالمرفق كما طالبوه بمشاهدة إحدى اللعبات في تقنية الفار على أمل الحصول على ركلة جزاء أو على الأقل خطأ أمام منطقة الجزاء. وفي لقاء آخر، حقق بيراميدز فوزا سهلا على حساب ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

تقدم الدولي الفلسطيني محمود وادي لصالح بيراميدز في الدقيقة 29 ثم أضاف المدافع علي جبر في الدقيقة 32 هدفا ثانيا وأحرز وادي الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب مصطفى الزناري مدافع الطلائع في الدقيقة 54.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة معززا وصافته لترتيب الدوري المصري خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين وتجمد رصيد طلائع الجيش عند 5 نقاط في المركز السادس عشر. وواصل الإسماعيلي مسلسل النتائج السيئة بتلقيه هزيمة جديدة بعد خسارته 1-2 أمام مضيفه سموحة.تقدم سموحة بهدف في الدقيقة 33 عن طريق المدافع خالد عبد الفتاح لكن الإسماعيلي أدرك التعادل بهدف من ضربة جزاء سجله القائد شكري نجيب في الدقيقة 45. ونجح سموحة في اقتناص الفوز في الدقيقة 93 عن طريق صديق أوجولا.

ورفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط متقدما للمركز السابع وله مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش وتجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطتين في المركز قبل الأخير.

