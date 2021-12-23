المقصيد: استراتيجية «المدرسي» مشروع وطني

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أكد رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد ان الخطة الاستراتيجية للاتحاد تعد مشروعا وطنيا تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة الاهتمام بأبنائنا الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية لانهم نواة بناء المجتمع سواء على المستوي الرياضي او العلمي. وقال المقصيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المدرسي للإعلان عن برنامج حفل تدشين الخطة الاستراتيجية لأنشطة الاتحاد والتي يكشف عنها اليوم برعاية وحضور وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري: «تأتي هذه الخطة ضمن اهتمامات الدولة لزيادة الوعي الرياضي في المجتمع وهذا يؤكد حرص الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية على التعاون مع كافة الجهات لإقامة المزيد من الأنشطة لجميع فئات المجتمع لما له من دور هام وفعال في خدمة المجتمع». وأشار الى ان الاتحاد نظم العديد من الأنشطة الرياضية خلال الفترة الماضية في عدد من الألعاب ومنها في البولينغ وكرة القدم بينما ومنافسات كرة اليد ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، بجانب انطلاق منافسات دوري كرة القدم داخل الصالات للنساء وذلك بالتعاون مع اتحاد الكرة.

وشدد المقصيد على ان الهدف الأهم من انطلاق المشروع هو الاستمرارية وليس فقط إطلاق المهرجانات الرياضية، مؤكداً ان المشروع يبقى مشروعاً وطنياً يسهم في نجاحه الجميع.

وتابع المقصيد: «القطاع الخاص له دور كبير في دعم ورعاية أنشطة الاتحاد وتنفيذ الاستراتيجية التي وضعها مجلس ادارة الاتحاد واللجان العاملة والتي تعتبر واضحة المعالم، فخطتنا المستقبلية تمتد الى خمس سنوات وفي كل سنة سيتم التقييم الفني لمعرفة السلبيات والايجابيات طبقا لمؤشرات علمية حددها القائمين على الاستراتيجية فخطتنا لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي من خلال 6 اكاديميات كبداية في كل المحافظات لكل لعبة، بجانب رياض الاطفال».

بدوره، أكد علي الملا مدير إدارة الفروع في بنك الكويت الوطني ان البنك يفتخر بأن يكون طرفاً فاعلاً وداعماً للمشروع المهم الذي انطلق ليأتي ضمن الفعاليات الرياضية التي تسهم في تنمية الشباب الرياضي.وأشار الى ان البنك سيواصل تقديم كل اشكال الدعم للاتحاد الرياضي المدرسي وذلك لدوره المميز في تدشين هذا المشروع العملاق وما سيشكله من دور فعال ورسالة مميزة ورؤية جيدة، وهذا الدعم يبقى من ضمن أولويات البنك ودوره المجتمعي.

من جانبه أكد حمد المصيبيح مدير العلاقات الداخلية والخارجية في «زين الكويت» على ان «زين» يشرفها الإعلان عن رعايتها لفعاليات وانشطة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي، والذي يهتم بفئة الشباب والرياضة المدرسية ويشجعهم على تمنية مواهبهم وإبراز طاقتهم الرياضية.

وقال: «دعم زين لهذا الحدث الرياضي يأتي انطلاقاً من استراتيجيتها اتجاه دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت وتحرص دائما على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية، وخاصة التي تستهدف الشباب وتحفزهم على إظهار مهاراتهم وطاقاتهم».بينما أكد د. محمد الهزيم مدير العمليات في مركز نائل الهزيم تشجيع المركز للجانب الاجتماعي سواء من الناحية المادية او المعنوية، وأشار الى ضرورة تقديم الدعم لهذا المشروع الضخم والمهم والذي يهتم بفئة كبيرة من المجتمع وهي فئة الشباب التي تشكل نسبة كبيرة تقارب 60% من المجتمع.وتمنى الهزيم التوفيق والاستمرارية للمشروع الوطني الذي من شأنه تقديم اضافة قوية سواء على المستوى الرياضي او الاجتماعي للبلاد.

