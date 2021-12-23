صفر انضم إلى معسكر «أزرق اليد»

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انضم حارس المرمى المحترف في نادي فاردار المقدوني علي صفر إلى منتخب كرة اليد في معسكره التدريبي الذي يقيمه في مونتنيغرو استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية خلال يناير المقبل والبطولة الآسيوية في الشهر ذاته. ويعتبر صفر من أفضل الحراس محلياً وعلى مستوى الخليج إذ اسهم مستواه المميز في احترافه في صفوف الفريق المقدوني. ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز الحارس بصورة مناسبة للانضمام إلى التشكيلة الأساسية خلال المعسكر حيث عانى صفر من الاصابة في الفترة الأخيرة. وكان الاتحاد الاسيوي أصدر جدول مباريات بطولة آسيا 2022 والتي ستقام في مدينة الدمام السعودية يناير المقبل حيث يفتتح «أزرق اليد» مبارياته بمواجهة الأردن في 18 يناير فيما سيلتقي في المباراة التالية مع سنغافورة ويختتم الدور التمهيدي بمواجهة كوريا الجنوبية. وكان الأزرق خسر المباراتين الوديتين اللتين خاضهما أمام منتخب كوسوفو في المعسكر. ويعاني الفريق من اصابة أكثر من لاعب في صفوفه إذ تعرض سيف العدواني وخالد الغربللي و محمد عامر إلى الاصابة . ويركز المدرب بوريس دينيتش على جوانب عدة أهمها خلق الانسجام والتفاهم بين اللاعبين في ظل وجود عناصر شابة يشاركون في بطولة دولية رسمية للمرة الأولى مثل يوسف العجمي ويوسف ضايف وسليمان كمال. وكان المدرب أوضح في وقت سابق أن الفريق يمر في مرحلة إحلال وتجديد وأن العملية الفنية تصاعدية، مشيراً إلى أن نتائج المباريات الودية لا تهم بقدر أهمية الاستفادة الفنية منها. وأكد دينيتش أن الهدف الرئيسي من المشاركة في البطولة الآسيوية الوصول الى نهائيات كأس العالم في بولندا والسويد 2023.