«السوبر التركية» في قطر 5 يناير

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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن إقامة كأس السوبر التركية بين بشيكتاش وأنطاليا سبور في قطر مطلع العام القادم.وجاء في بيان نشرة الاتحاد التركي على حسابه الرسمي على «تويتر» أن كأس السوبر لموسم 2020-2021 ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس من يناير المقبل وسيحتضنها ستاد أحمد بن علي المونديالي. وكان بشيكتاش توج بلقب الدوري التركي الموسم الماضي بعد أن حصل على المركز الأول برصيد 84 نقطة بفارق 4 نقاط عن غلطة سراي صاحب المركز الثاني.يذكر أن بشيكتاش هو بطل الكأس المحلية أيضاً في الموسم الماضي وتوج بها عقب فوزه على أنطاليا سبور في النهائي بهدفين دون رد لذلك فسيخوض أنطاليا مواجهة كأس السوبر بصفته وصيف بطل الكأس.واستضاف ستاد أحمد بن علي أمس كأس السوبر الإفريقية التي جمعت الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا والرجاء المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي.