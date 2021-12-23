القادسية في طريقه لـ «عجاف الثمانينيات»

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أكد فريق القادسية مجدداً أن رصيده قد نفد ولم يعد قادرا على العودة لمنصات التتويج بعدما خسر امام نظيره الكويت 0-1 في المباراة النهائية لكأس سمو أمير البلاد المفدى لموسم 2021 -2020. ويعود ذلك لعدة اسباب منها فنية واخرى ادارية فعلى الصعيد الفني ثبت ان اغلب عناصر الفريق لم تعد باستطاعتها ان تعطي اكثر من ذلك بمقدمتهم فهد الانصاري ومحمد خليل وبدر المطوع واحمد الظفيري بالاضافة لجميع المحترفين في ظل وجود المدرب الجزائري خيرالدين مضوي الذي اتضح انه لايمتلك اي قراءة فنية واقعية. فمن غير المنطق يقوم مدرب باشراك بدر المطوع كجناح ايسر ويطلب منه القيام بادوار دفاعية وهجومية بدلا من ان يستفيد من جهده وخبرته في الامام بكونه لديه القدرة على صناعة اللعب وخصوصا ان الاصفر كان يعاني من غياب الكثافة العددية عند تنظيم الالعاب الهجومية امام منطقة جزاء الخصم. كما ان احمد الظفيري مازال خارج منطقة التغطية نهائيا ولذلك لم تظهر له اي اضافة في الشق الهجومي ليأتي مضوي ليواصل تخبطاته المعتاده ليخرج المطوع وعيد الرشيدي الذي كان يحاول بمفرده باداء دوره الهجومي دون ان يضع اي اعتبار لنوعية مثل هؤلاء اللاعبين بالذات نوعية الرشيدي الذي يمتلك السرعة والمهارة يكون مصدر ازعاج للدفاعات وبدليل ان ظهير الكويت مشاري غنام وامامه علي حسين لم يتقدما للامام لكن من تلك التبديلات التي يصر عليها مضوي في كل مباراة دون ان يفرق مابين النهائي ومباريات الدوري كأنها تأتي بتوصية مع تمسكه بالمحترف الألباني لورنس تراشي الذي يشهد مستواه تراجعا ملحوظا ويزج بالبوسني بنجامين تاتار عاقداً عليه امالا ليحقق الفارق بما انه لاعب اقل من العادي.

ولاشك ان هذا العمل غير الايجابي على الصعيد الفني يحدث امام انظار الجهاز الاداري وكأنه راضٍ على وضع الفريق والحالة التي يشكو منها وكل متابع يتفق على ان الفريق فقد ميزته التي كان ينفرد بها وهي الاستخواذ على الكرة والتحضير في وسط الخصم. لكن الادارة وحدها ترى العكس وتواصل عملية العناد والمبالغة به فهي على اقل تقدير لم تتعاقد مع محترفين على مستوى عالٍ يخدمون الفريق وبما أن الفريق حدثت به هزة واضحة للعيان بعد رحيل رضا هاني وسلطان العنزي اللذين تركا فراغا كبيراً في الوسط لن يستطيع الانصاري ومحمد خليل سده.

وتعامل الادارة مع هذا الوضع غير المطمئن كفيل بأن يدخل القادسية في خانة الضياع رسميا ولن يكون قادرا على تحقيق اي بطولة، خاصة انه مضى عليه 5 مواسم لم يحقق كأس سمو الأمير و3 مواسم على آخر لقب في كأس سمو ولي العهد بينما الدوري كان آخر مرة توج به في موسم 2015 -2016 وهذا يظهر وجود اكثر من خلل فعلي بعيداً عن معزوفة المظلومية وعموما الملامح الحالية توحي بشكل واضح ان الاصفر ماضٍ وبسرعة قصوى ليعيش في حقبة الثمانينيات وما عاناه من اخفاقات ما لم تتدارك الادارة الوضع وتضع العلاج دون اي مكابرة وعناد وتضخ المادة مثلما يعمل الاخرون أما غير ذلك سيصبح الاصفر ماضيا فقط.

