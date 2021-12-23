وزير الشباب: رعاية سمو الأمير وحضور سمو ولي العهد للنهائي يجسد اهتمام القيادة بالرياضيين

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قال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن الرعاية السامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد للمباراة النهائية على كأس سموه الـ59 التي أقيمت أول من أمس وجمعت الكويت والقادسية تجسد اهتمام سموه ورعايته لابنائه الرياضيين، مؤكدا تشرف الأسرة الرياضية بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للمباراة النهائية نيابة عن راعي البطولة، مثمنا عاليا هذه الرعاية الأبوية لسموهما حفظهما الله ورعاهما للشباب الرياضي.

وأكد الوزير المطيري في تصريح صحافي عقب اختتام البطولة أن دعم الشباب الكويتي المتميز في شتى المجالات ومنها المجال الرياضي تعد في مقدمة اهتمامات الحكومة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء باعتبار الرياضة أحد أوجه الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بتنظيم اتحاد الكرة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف للمباراة النهائية مهنئا أندية الكويت والقادسية والعربي بحصولهم على المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة. وأضاف أن الهيئة العامة الرياضة ووفقا لاستراتيجيتها (2022 - 2028) التي تم إطلاقها قبل أشهر تعمل على الارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية وأهمها اللاعبين وتوفير المناخ المناسب أمامهم في كل الألعاب وإفساح المجال أمامهم للإبداع والتميز وتحقيق الإنجازات للحركة الرياضة الكويتية.

وأسفرت المباراة عن تتويج الكويت بلقب البطولة بعد فوزه على نظيره القادسية بهدف دون رد سجله محترفه ديوميرسي مبوكاني في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

من جانب آخر توجه رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بالشكر الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على رعايته المباراة النهائية لكأس سموه.

كما توجه رئيس مجلس ادارة الاتحاد بالشكر الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على حضوره النهائي.

وأكد اليوسف أن دعم واهتمام سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، منح الجميع دفعة معنوية كبيرة لانجاح نهائي أغلى الكؤوس، معتبراً أن هذا الدعم والاهتمام ليس غريباً من قبل القيادة السياسية.

وتقدم رئيس مجلس ادارة الاتحاد بالتهنئة لنادي الكويت بعد فوزه بلقب كأس سمو الأمير، كما هنأ نادي القادسية لحصوله على المركز الثاني، وكذلك بارك للعربي الذي حل ثالثاً.

وأشاد اليوسف بدور الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والجهات العاملة في المباراة النهائية، وكذلك جهود جميع العاملين بالاتحاد موجهاً الشكر للجميع على الجهود التي بذلوها في الأيام الماضية وذلك لانجاح النهائي.

