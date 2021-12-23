المعلق الخليجي.. «ما له داعي»

محلية

إصرار القناة الثالثة الرياضية (كويت سبورت) على الاستعانة بالمعلقين الخليجيين في نهائيات البطولات المحلية والمباريات الجماهيرية تحتاج لاعادة نظر فلا نرى اي اضافة طوال التعليق على المباراة، وتكون المجاملة حاضرة مع المبالغة في الوصف وكثرة الصراخ على الفاضي والمليان ليس في مباراة اول من امس بل في الكثير من المباريات التي علق عليها المعلقون الاشقاء ولا ننسى الاخطاء. ومن ثم البقاء على معلقي القناة الرياضية افضل من الخليجيين طالما ان الكل يصارخ ويبالغ بالمدح والاهم من ذلك علينا ان نعطي نهائي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد اهمية كبرى بكون أن للمسابقتين رمزية ويجب ان يكون التعليق وطنيا على الاقل.

