الأبيض يفوز في أحسن حالاته.. وأسوئها

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تتردد كثيراً في الأوساط الرياضية جملة: «الفريق الفلاني يفوز وهو في أسوأ حالاته» إشارة إلى الظروف التي يمر بها الفريق بسبب تراجع مستوى لاعبيه أو تغيير مدربه أو عدم استقراره، وأحياناً تكون تلك العبارة ذريعة للمستوى غير المقبول الذي يقدمه فريق كبير.

ولا شك أن هذا الأمر ينطبق تماماً على نادي الكويت الذي توج أول من أمس بلقب كأس الأمير المؤجلة من الموسم الماضي على حساب القادسية بعد أن هزمه بهدف دون رد في مباراة لم ترتق لمكانة الفريقين واسميهما والصراع الدائر بينهما على الألقاب في السنوات الأخيرة.

الأبيض الذي لم يعجب جماهيره بمستواه في الموسم الماضي أنهاه بثلاثة بطولات من 4 ممكنة، فتوج بلقب كأس السوبر، وكأس ولي العهد، ثم ختمها بكأس الأمير رافعاً رصيده إلى 15 لقباً بفارق لقب واحد فقط عن القادسية والعربي حاملي اللقب القياسي في عدد مرات الفوز بـ 16 بطولة لكل منهما.

ويتفق الجميع على أن الاستقرار الفني من أهم الأمور التي تسهم في تحقيق البطولات والاستمرار في حصدها، إلا ان الأبيض يستمر دائماً في حصد البطولات حتى وهو يغيّر الأجهزة الفنية والمحترفين، فالفريق الذي بدأ الموسم مع التونسي فتحي الجبال ثم أعفاه من منصبه، واستغنى عن كل محترفيه الصيف الماضي وجاء بخمسة غيرهم استمر 3 منهم ورحل اثنان، لم يتأثر بكل تلك الأمور مع الاعتراف بالتراجع الواضح للمستوى بشكل عام.

لكن لغة الأرقام تقول إن الكويت خلال المواسم الخمسة الأخيرة في البطولات الثلاث الرئيسة (الدوري الممتاز- كأس الأمير- كأس ولي العهد) حقق 12 لقباً من 15 ممكنة ولم يفلت منه إلا لقب الدوري الموسم الماضي، ولقب كأس الأمير الموسم قبل الماضي وكلاهما حققهما العربي، بالإضافة إلى لقب كأس ولي العهد موسم 2017-2018 الذي ذهب للقادسية.

وقياساً على مستويات الفرق في بطولة الدوري هذا الموسم، يبدو الكويت مؤهلاً لاستعادة اللقب الذي حققه 4 مرات خلال المواسم الخمسة الأخيرة، بل ربما يسيطر الأبيض على كل البطولات هذا الموسم، مع الإشارة إلى أن الفريق لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، والمحترفون الذين يضمهم في صفوفه ليسوا على أعلى المستويات، باستثناء المغربي المهدي برحمة الذي يعتبر مكسباً كبيراً.

صحيح أن الكونغولي ديوميرسي مبوكاني سجل هدف المباراة الوحيد وظهر بصورة جيدة في المباراة النهائية أول من أمس وأزعج دفاع القادسية كثيراً بتحركاته، لكنه بشكل عام لم يكن على مستوى الطموحات التي سبقت التعاقد معه، مثله مثل النيجيري جون أوبي ميكيل والأوزبكي ساردور راشيدوف اللذين أنهت الإدارة عقديهما بعد فترة قصيرة.

وكذلك الأمر بالنسبة للغيني سيدوبا سوماه الذي جاء بديلاً لراشيدوف لكنه كذلك لم يكن مقنعاً تماماً، ولا شك أن إدارة النادي تخطط لتدعيم الفريق بصفقة أو اثنتين خلال فترة الانتقالات الصيفية، الأمر الذي سيعزز من حظوظ الفريق في التتويج بالألقاب، مع أن الأبيض يفوز فيها سواء كان في أحسن حالاته أو أسوئها.

