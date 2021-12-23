زايد: مباراة الهدف الواحد

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قال لاعب نادي الكويت فيصل زايد إن المباريات النهائية هي «مباريات الهدف الواحد» معرباً عن سعادته بالفوز على القادسية وتحقيق لقب كأس الأمير. وأضاف في تصريح إعلامي بعد نهاية المباراة إن النهائي شهد «رتماً عالياً من الفريقين، وهو الأسلوب الذي تشهده عادة المباريات النهائية للكؤوس»، مشيراً إلى أن الأبيض حقق المطلوب بعد أن سجل هدفاً في الشوط الأول وحافظ عليه حتى نهاية اللقاء.

وتابع: «مواجهات الكؤوس تختلف كثيراً عن مباريات الدوري، وتحضيرنا للمباراة النهائية كان أكثر من تحضيرنا لمباراة الدوري»، علماً بأن الأبيض تغلب على الأصفر بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري.

