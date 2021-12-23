معلول سعيد بلقبه الأول

دوليه

أبدى التونسي نبيل معلول مدرب الكويت سعادته بتحقيق لقبه الأول مع الأبيض الذي جاء بعد الفوز على القادسية بهدف دون رد في نهائي كأس الأمير أول من أمس على ستاد جابر الدولي.

وكتب معلول على حسابه الشخصي في موقع «فيسبوك» بعد المباراة: «بتوفيق من الله، ثم مجهودات اللاعبين والإطار الفني، الإداري والطبي، تُوّجنا بلقب كأس أمير دولة الكويت على أمل أن نواصل العمل ونحقق جميع أهدافنا.

هذا لقبي الأول مع الفريق، والقادم أفضل إن شاء الله»، كما نشر نبيل معلول مع التدوينة صورته مع اللاعبين وكتب عليها «نحن الأبطال».

وبدأ معلول مهمته مع الكويت في نوفمبر الماضي خلفاً لمواطنه فتحي الجبال الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع المستوى، علماً بأن بطولة الكأس التي حققها مع الأبيض تعود للموسم الماضي حيث تأجلت بسبب ظروف «كورونا» واستحقاقات الأزرق.

