«تبون مركز مالي أو ما تبون؟!»

الاخيرة

من الصعب فهم كثير مما يجري في الكويت كونه يتعارض تماماً مع الشعارات البرّاقة المرفوعة، وعلى رأسها الخيار الإستراتيجي المسمّى «كويت المركز المالي والتجاري والسياحي» الذي يفترض أن يعمل الجميع وعلى رأسهم الحكومة لتحقيقه كونه البديل «الوحيد» لمداخيل النفط التي ما عادت تفي باحتياجات البلد، كما أن عمليتي الاستدانة أو تسييل الأصول هما من الحلول المؤقتة التي ستضعنا في النهاية بالعراء ولا تضمن مستقبلاً آمناً للوطن وللأبناء...

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إحدى أهم الشرائح المستهدف استقطابها بمشروع «كويت المركز المالي» هم رجال الأعمال المحليون والإقليميون والدوليون ثم السائحون، وواضح أن هؤلاء لن يقدموا لبلد متعصِّب غير متسامح مع غير المواطنين أو مع أتباع الأديان والمذاهب الأخرى، ومن هذا ما رأيناه من إزالة شجرة الكريسماس الجميلة الملونة «مهما كانت الأعذار الواهية للإزالة»، وهي لعلم الجهلة من المتعصبين ليست رمزاً دينياً على الإطلاق، بل عادة جيرمانية ارتاحت لها الشعوب من كل الديانات، فأبقتها رمزاً للفرح والسرور ومناسبة تجتمع العائلات حولها...

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مثلها مثل اللغط القائم من الجهلة المتعصبين أنفسهم حول وجوب العطلة في يوم الجمعة الذي هو مرة أخرى أمر لا علاقة له بالدين الإسلامي الذي أمر نصاً بالعمل في ذلك اليوم وترك العمل فقط عند المناداة للصلاة ثم العودة للعمل بعد ذلك أي تماماً كما يحدث في أيام الأسبوع الأخرى عند بعض المسلمين، وواضح أن عطلة يومي الخميس والجمعة كما كان يحدث سابقاً وتعطيل العالم أجمع بأديانه المختلفة يومي السبت والأحد يعني الانفصال عن العالم 4 أيام كاملة من كل أسبوع ضمن بلدان شديدة التخلف تستورد كل شيء من البلدان التي تشتمها وتكفِّرها ولا تحترم عقائدها وتضيِّق على اتباعها إلا أنها تلجأ لها عند وقوع المصائب والكوارث! عجبي.

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آخر محطة:

ما يمنع تحوّل الكويت إلى مركز مالي وسياحي ويضرّ بسمعة بلدنا سلسلة قوانين وقرارات صدرت منها حَجْر العائد للكويت 3 أيام «كان المطلوب 10 أيام» وتقاعد الـ 60، وسحب رخص القيادة ومنع دخول حدائق قصر بيان لغير الكويتيين وفرض رسوم على دخول محمية الجهراء بدينارين للمواطن و3 دنانير لغير المواطن، وإغلاق المرافق السياحية من قبل شركة المشروعات السياحية والتشدد في قضايا الرقابة على فعاليات الثقافة والفكر كحال معرِض الكتاب والأعمال الدرامية وقضايا الفن عبر منع إقامة الحفلات الغنائية في الفنادق والمطاعم حتى أصبحت الكويت أقرب لسجن كبير ينتظر سكانه أي عطلة للسفر والفرار منه.

