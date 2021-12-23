سمو ولي العهد تسلَّم أوراق اعتماد عدد من السفراء

أول النهار

احتفل في قصر بيان صباح أمس بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير مارك ترنتسو سفيرا لمملكة بلجيكا والسفير ياروسلاف سيرو سفيرا لجمهورية التشيك والسفير موجوريل ايوان ستانسكو سفيرا لجمهورية رومانيا والسفير عليا مواني سفيرا لكندا والسفير عبدالرحمن بشير بريمه سفيرا لجمهورية تشاد والسفير لينا ماريانا سفيرا لجمهورية إندونيسيا وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت. حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة. من جانب آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث ببرقية تعزية إلى السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي ضربت ولايات متفرقة في مملكة ماليزيا الصديقة والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية. كما بعث صاحب السمو ببرقية تهنئة إلى غابريال بوريك الرئيس المنتخب لجمهورية تشيلي متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت وجمهورية تشيلي الصديقة المزيد من التطور والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

