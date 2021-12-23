وزير الداخلية بحث مع السفير المصري تعزيز العلاقات

أول النهار

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، أمس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت والوفد المرافق له بمناسبة توليه مهام عمله كسفير مفوض فوق العادة لجمهورية مصر العربية.

ورحب العلي بضيفه مهنئاً توليه مهام منصبه، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالجانب الأمني وسبل تعزيزها من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريبات المشتركة بين الكويت وجمهورية مصر العربية.

وأعرب السفير المصري عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حسن الاستقبال وما تحظى به الجالية المصرية من رعاية واهتمام في الكويت، مؤكداً أهمية ما تم بحثه من موضوعات تهم الجانبين.

