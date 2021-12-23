المسؤولة السياسية في السفارة الأميركية تفقدت مركز الإيواء

أول النهار

أجرت المسؤولة السياسية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية نيكول برمودز، زيارة إلى مركز ايواء العمالة الوافدة للاطلاع على آلية استقبال العمالة وعلى دور الجهات الحكومية بالمركز والخدمات للمقدمة للعاملات المقيمات في المركز، من خدمات صحية ونفسية وقانونية.

وتمت الإجابة خلال الزيارة على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل المسؤولة السياسية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية وتم تزويدها بجميع المعلومات والإحصائيات المختلفة الخاصة بأعداد العاملات الموجودات بالمركز.

واطلعت نيكول برمودز، على الإجراءات الخاصة بالمركز بشأن الرعاية والتأهيل الذي تحظى به النزيلات وبالجهود المبذولة التي تقدم بالمركز من خدمات لنزيلاته من حيث توفير الحماية الاجتماعية والخدمات النفسية والإقامة الكريمة للعمالة وأيضا الحماية القانونية لهم. وقامت بجولة استطلاعية لمرافق المركز تم خلالها افادتها على ان هذه التجربة هي الاولى بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الاوسط لإيواء العمالة الوافدة من ناحية الخدمات المقدمة والطاقة الاستيعابية.

واعربت نيكول برمودز عن الشكر العميق للدور الذي يقوم به جميع العاملين بالمركز على جهودهم المبذولة اتجاه العمالة الموجودة في مركز إيواء العمالة الوافدة.

كان في استقبال المسؤولة السياسية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية نيكول برمودز، مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي ومدير إدارة علاقات العمل بالتكليف علي الدلماني وسكرتير أول بوزارة الخارجية حيدر أبو الحسن وباحث العلوم السياسة في إدارة العلاقات الدولية خالد فاضل الصباح وباحث قانوني بمركز الايواء نايف بندر الديحاني واختصاصي قانوني عبدالله برجس المطيري وموظف مختص أحمد سعد اللميع.

