لا حظر.. لا إغلاق

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أعلنت وزارة الصحة رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون قادمة الى الكويت من جهات عدة أوروبية، مشيرة الى تطبيق العزل الصحي على تلك الحالات، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، وإجراءات التقصي الوبائي.

ودعت الى ضرورة تأجيل السفر في الوقت الحالي، واقتصاره على حالات الضرورة، لضمان أعلى مستوى من الحماية والوقاية.

وكشفت مصادر صحية لـالنهار ان الحالات المرصودة كانت قادمة من بريطانيا وايطاليا وأنه تم اجراء 3 فحوصات لكل حالة للتأكد من اصابتها بالمتحور الجديد.

وأبلغت المصادر أن الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق والارتياب مشيرة الى أن الوضع الصحي في البلاد مستقر رغم التوقعات بزيادة اعداد المصابين بعد عودة المسافرين للخارج لقضاء اجازة السنة الجديدة. وأوضحت المصادر أنه لا توجه لفرض حظر او اغلاق، منوهة انه في حالة زيادة الحالات المصابة

بـ اوميكرون سيتم دراسة مقترحات عدة منها عودة الدراسة الى نظام الاونلاين وخفض نسبة الدوام الى 60% بالاضافة إلى العودة للعمل بقائمة الدول المحظور السفر اليها والعودة منها. واشارت المصادر الى ان مثل هذه المقترحات قد لا يتم النظر بها قبل منتصف يناير المقبل.

وكانت اللجنة الرئيسة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة (كورونا) اكدت امس الاربعاء ضرورة التشديد في تطبيق الاشتراطات الصحية خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود بعض التراخي في تطبيقها ما أدى خلال الايام القليلة الماضية إلى زيادة مطردة في أعداد المصابين بالفيروس.

وقال عضو اللجنة ومدير إدارة منع العدوى بوزارة الصحة د. أحمد المطوع عقب اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس اللجنة مدير عام البلدية أحمد المنفوحي إنه تم التأكيد على أهمية قيام الفرق الميدانية التابعة للجنة بالجولات التفقدية والمتابعة الحثيثة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المجمعات التجارية والمحال والانشطة التجارية المختلفة. وأضاف المطوع أنه سيتم إبلاغ أصحاب المجمعات التجارية والمحال بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك تراخ أو تهاون بهذا الخصوص فسيتم إنذارهم أولا ثم تحرير المخالفات في حال عدم الالتزام.

وأوضح أنه في حال عدم الانضباط والتقيد ستتم إحالة المخالفين الى الجهات القانونية لضمان التزام الجميع بالاشتراطات الصحية. وبين أن الاشتراطات الصحية الواجب على الجميع اتباعها لمنع انتشار فيروس كورونا هي عدم دخول غير الملقحين الى المجمعات التجارية وضرورة الالتزام بارتداء الكمام بالطريقة الصحيحة وهي تغطية الانف والفم في الاماكن المغلقة وتعقيم اليدين خصوصا بعد لمس الاسطح والحرص على التباعد.

وحول قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن تطبيق الحجر المنزلي على القادمين إلى البلاد قال: إن هذا القرار يهدف إلى حصر من يشتبه بإصابتهم بكورونا اثناء وجودهم خارج البلاد وبعد عودتهم الى الكويت، مشيرا الى أنه يتعين على كل مواطن أو مقيم تفعيل تطبيق (شلونك) بعد وصوله الى البلاد والالتزم بالحجر المنزلي وبعد مضي 72 ساعة من لحظة وصوله باستطاعته عمل فحص (بي سي ار) واذا كانت نتيجة الفحص سليمة يستطيع الخروج من الحجر المنزلي.