«الديون» زادت.. و«المِنح» تراجعت

الأولى

لاتزال الديون المستحقة للدولة تعاني أزمة تحصيل، رغم شح السيولة والتشدد في إدخالها الخزانة العامة، فقد ارتفعت تلك الديون بواقع نصف مليار دينار على أساس سنوي من 1.4 مليار بنهاية نوفمبر من العام المالي 2020/2021، إلى 1.9 مليار بنهاية نوفمبر 2021/2022. ولفتت مصادر لـ النهار، الى أن الحكومة غير قادرة على ضبط إيقاع الديون المستحقة يمثل أحد أهم تحديات الحكومة المقبلة التي بات عليها، إلزاماً، وضع منهجية عملية لتحصيلها بشكل عاجل في ظل التذبذب المستمر لأسعار النفط والتي لا يمكن الاعتماد عليها في بناء تنمية مستدامة.

يأتي هذا فيما لجأت الكويت إلى ترشيد بند المنح والمعونات، خلال العام المالي الحالي 2021/2022، حيث بلغ إجمالي المنح والمعونات بنهاية نوفمبر 2.95 مليار دينار موزعة على إعانات بمقدار 456 مليوناً ومنحاً بواقع 2.5 مليار دينار، وذلك مقابل 3.8 مليارات ليقترب إجمالي التراجع من حاجز المليار دينار بالغاً 900 مليون.

ورغم الدعوات لدعم الإنفاق الرأسمالي لا يزال هناك ما يقارب من 1.6 مليار دينار مخصصة للإنفاق على المشاريع التنموية لم تطلها يد الصرف الفعلي حتى الآن، حيث إن اجمالي ما تم تخصيصه لبند الإنفاق الرأسمالي 2.6 مليار دينار، وما أنفق منها حتى نهاية نوفمبر من العام المالي الحالي لم يتجاوز مليار دينار، بنسبة 36.9 % من الإجمالي ليبقى 1.6 مليار من دون إنفاق.