«جنوب خيطان».. «واقفة» على 101 مليون

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تضاربت امس انباء بشأن منح تراخيص بناء قسائم جنوب خيطان ففي حين هون رئيس اللجنة الاسكانية النائب فايز الجمهور من حجم المشكلة، كشف عضو اللجنة سعدون حماد عن مأزق السيولة الذي يعيق اصدار التراخيص، والمقدر باكثر من 101 مليون دينار.

وقال الجمهور عقب اجتماع اللجنة امس مع الجهات الحكومية المعنية ان البلدية ابلغت اللجنة الاسكانية موافقتها «من حيث المبدأ» على اصدار تراخيص قسائم جنوب خيطان بعد مخاطبة الكهرباء والاشغال وهيئة الطرق.

وبين ان وحدات معالجة الصرف الصحي مستمرة في عملها بمنطقة غرب عبدالله المبارك، ومن المتوقع ايصال المياه للمنازل نهاية يناير، اما الانارة فستبدأ بالطرق الرئيسة ومن ثم الطرق الداخلية والحارات.

من جهته بين النائب سعدون حماد ان مدير مؤسسة الرعاية السكنية اكد انه لن يوافق على اذونات البناء في خيطان الجنوبي ما لم يوفر بنك الائتمان المبلغ الذي يغطي 1448 قسيمة وهو 101 مليون و360 الف دينار.

واكمل: اللجنة الاسكانية لم تحقق اي نتائج اليوم في قضايا غرب عبدالله المبارك وخيطان الجنوبي والمطلاع، معتبرا ما يصدر عن رئيسها مجرد تصريحات صحافية.

واوضح ان رئيس اللجنة الغى البند المتعلق بمنطقة غرب عبدالله المبارك، وبالتالي لم نناقشه.