مطعم «الخيول المريضة».. خارج رصد «هيئة الغذاء»

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فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أمس أخبارا حول قيام احد المطاعم بتقديم «لحوم خيول مريضة»، اكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية ان جولاتها التفتيشية لم ترصد مثل هذه الحادثة.

وقالت في بيان لها امس ان جولاتها على جميع المنشآت الغذائية مستمرة على مدار 24 ساعة، مشيرة الى انه من خلال هذه الجولات يتم اخذ عينات للفحص الدوري للتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، ولم يتم ضبط اي واقعة مما تم تداوله عن وجود مطعم يقدم لحوم خيول مريضة لزبائنه. وأضافت انه في حال وجود اي شكوى جدية تتعلق بالغذاء والتغذية فإنه لديها العديد من الوسائل وذلك من خلال الحضور الى احد مراكز الهيئة في المحافظات او زيارة موقع الهيئة الالكتروني او الاتصال الهاتفي او المراسلة عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم المخصص لذلك.

وأهابت الهيئة بالجميع تحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والحرص على الحصول عليها من المصادر الرسمية.