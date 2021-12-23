الجيش الأميركي ينتج لقاحاً مضاداً لـ«كورونا» وكل متحوراته

الأولى

واشنطن - الوكالات: كشفت مصادر اميركية ان مركز «والتر ريد» الطبي العسكري انتج لقاحا قادرا على توفير الحماية من فيروس كورونا وجميع متحوراته فيما اشارت دراسة علمية جديدة اجرتها جامعة «ارويغون» الاميركية الى أن من تعرضوا للإصابة بمتحور «أوميكرون» بعد تلقيهم لقاحا مضادا لـ«كورونا» حصلوا على «مناعة فائقة وطويلة المدى». وكشف موقع «ديفينس نيوز» أن باحثين في مركز «والتر ريد» الطبي التابع للجيش الأميركي تمكنوا من إنتاج لقاح قادر على توفير الحماية ضد جميع متحورات فيروس كورونا الحالية والمستقبلية، ومنها «أوميكرون» بالإضافة إلى فيروسات «سارس» التي قتلت ملايين الأشخاص.

ونقل الموقع عن مدير فرع الأمراض المعدية في مركز «والتر ريد» قوله إن المرحلة الأولى من التجارب البشرية تخضع للمراجعة النهائية، بعد أن أظهرت نتائج إيجابية.

الى ذلك قالت دراسة علمية جديدة إن المصابين بمتحور «أوميكرون» الذي جرى تطعيمهم بالكامل قبل ذلك سيحظون بمناعة فائقة ضد «كورونا» ووجدت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة «أوريغون» للصحة والعلوم أن أن مستويات الأجسام المضادة كانت فعّالة بنسبة أكبر وصلت إلى 1000% مقارنة بتلك التي لوحظت بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من لقاح «فايزر» المضاد لمرض «كوفيد- 19».

من جهته سعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى طمأنة الأميركيين بشأن قدرة بلادهم على التصدي للتفشي المتسارع للمتحوّر «أوميكرون» الذي بات مهيمنا في الولايات المتحدة. وقال بايدن، فجر أمس: إن الأوضاع تثير القلق حيال «أوميكرون» لكنّه شدد على ضرورة «عدم الهلع» مؤكدا أن الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في مارس 2020.