العراق سدَّد للكويت آخر دفعة من تعويضات الغزو

وطن النهار

تأكيدا لما نشرته «النهار» في وقت سابق حول اعلان البنك المركزي العراقي استكمال دفع التعويضات المستحقة للكويت عن الغزو، اعلن البنك مجددا انه تم اكمال دفع الدفعة الأخيرة من التعويضات البالغة 44 مليون دولار وبذلك يكون العراق قد اتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي اقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بمجموع 52?4 مليار دولار.

وبهذا الصدد أكد السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي ان هذا القرار يدخل ضمن التزام العراق بالقرارات الدولية ومن ضمنها ملف التعويضات.

وأوضح ان هذا الاعلان من شأنه ان يعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين، منوها الى ان بلاده ترى ان الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية واجب، مشيراً الى ان الكويت دائماً ما ترحب بالتزام العراق بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بها.

يذكر ان المبلغ المتبقى من التعويضات سيودع في لجنة التعويضات نهاية الشهر الحالي مع بداية الشهر المقبل، حيث ستعقد اللجنة اجتماعات في فبراير لرفع تقريرها النهائي بهذا الشأن.

وفي شأن آخر، اشاد الصافي بقرار الكويت اعادة فتح معبر العبدلي بعد اغلاق كان متفقا عليه بين الجانبين بسبب تفشي فيروس كورونا.

واوضح ان اعادة فتح المعبر ستنعكس بشكل ايجابي على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، وسيعيد الحركة الطبيعية لسير البضائع وتنقل المسافرين.

وأشاد باعادة فتح المجال الجوي امام طيران العراق وطيران الجزيرة مشيرا الى انه تم الاتفاق على اعادة تشغيل الخطوط الجوية بين البلدين وان مكاتب السفر بدأت حجز التذاكر للمسافرين من الجانبين.

وأوضح ان لقاءه بنائب وزير الخارجية مجدي الظفيري امس يأتي ضمن التشاور واللقاءات الايجابية لبحث توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مجددا شكره العميق للمسؤولين الكويتيين لما يلاقيه من ترحيب وتذليل لجميع العقبات التي يمكن ان تعرقل سير ونمو العلاقات بين الجانبين.

