«البيئة»: %11 فقط من النفايات بالكويت يُعاد تدويرها

وطن النهار

أكدت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م. سميرة الكندري ان ادارة النفايات احد اكبر التحديات التي تواجهها الكويت، ومن اهم المشكلات امام الحكومات في العديد من الدول لما لها من آثار سلبية على البيئة ومواردها الطبيعية.

وقالت الكندري في كلمة لها خلال ورشة «استراتيجية التعامل مع المرادم» التابعة لمشروع مسح وانشاء قاعدة بيانات شاملة لادارة النفايات في الكويت التي نظمتها الهيئة صباح امس ان عملية جمع ونقل والتخلص من النفايات تعتبر من التحديات التي تواجهها الحكومات خصوصا مع التزايد السكاني والتطور العمراني.

ولفتت الى ان اجمالي كميات النفايات المتولدة من جميع الأنشطة في الكويت عام 2018 من 37 - 43 مليون طن في السنة، حيث شكلت نسبة النفايات من النشاطات غير المنزلية: البناء والهدم ومواد الدراكيل والصناعة والزراعة والخدمات وغيرها من النفايات غير المنزلية، نحو 96 -97% من اجمالي الكمية، في حين نجد ان نسبة النفايات المنزلية بلغت فقط 3 - 4% من اجمالي كمية النفايات المتولدة، اي نحو 1.43 مليون طن في السنة، مؤكدة ان معظم هذه الكميات الضخمة من النفايات يتم ردمها على مدار السنة في مرادم النفايات ولا يتم تدوير سوى نسبة قليلة منها دون 11%.

وأوضحت ان الكويت تعتمد بشكل كبير على المرادم للتخلص من النفايات المتولدة يوميا عن جميع الأنشطة بمختلف انواعها، حيث يبلغ عدد المرادم حتى الآن 20 مردما منها 14 مردما مغلقة و6 مرادم مازالت عاملة وقيد التشغيل، ونظرا للتطور العمراني والسكاني الذي شهدته الكويت خلال العقود الماضية فقد اصبحت مرادم النفايات قريبة من المناطق السكنية والتجارية والصناعية وتتقاطع احيانا مع بعض المناطق الحضرية الحالية وبعض خطط التنمية، ما يشكل آثارا ضارة على صحة الانسان والبيئة.

