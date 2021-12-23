«المعلومات المدنية»: تفعيل خدمتي «بدل فاقد» و«إضافة صورة»

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية امس الأربعاء عن اطلاق وتفعيل خدمات جديدة عبر تطبيق «سهل» الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي ان الخدمات الجديدة تتمثل في تفعيل خدمة (بدل فاقد للبطاقة المدنية) وكذلك في تفعيل خاصية اضافة صورة لمن اتم 5 سنوات. وكان المتحدث الرسمي باسم تطبيق «سهل» يوسف كاظم اعلن اول امس عن اضافة خدمتين جديدتين للتطبيق من قبل الهيئة العامة لشؤون القصر تختصان بطلب كشف حساب للمستفيدين المشمولين برعاية الهيئة وطلب صرف منحة زواج للقاصرين.

يذكر ان تطبيق «سهل» اطلق في منتصف سبتمبر الماضي بهدف تعزيز كفاءة وسرعة انجاز المعاملات والعمليات الحكومية من خلال تنفيذها الكترونيا وتأكيدا على جهود الجهات الحكومية في تطوير خدماتها عبر تطبيقات الأجهزة الذكية.

