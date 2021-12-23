«البلدية» أزالت 80 مخيماً مخالفاً

وطن النهار

شنت لجنة المخيمات الربيعية في البلدية جولة ميدانية في منطقة بر الدائري السابع، الهجن والمنطقة الجنوبية تزامناً مع الحملة «نظافة البر متعتك».

وأكدت الادارة ان الحملة التي نفذتها ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في محافظة الاحمدي بمشاركة العديد من الآليات اسفرت عن تنبيه 200 مخيم وازالة 80 مخيما مخالفاً تضمنت المخالفات اقامة المخيم خارج المواقع التي حددتها البلدية للتخييم، وازالة المخيمات غير المرخصة، مؤكدة ان الحملات مستمرة لازالة كل المخيمات المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.

وشددت ادارة العلاقات العامة بالبلدية على المواطنين والمقيمين الالتزام بالمواقع والشروط والضوابط التي حددتها البلدية للتخييم بالموسم الربيعي 2021/2022 لاسيما ترخيص مخيماتهم وعدم اقامة سواتر ترابية او اروفه او تبليط اوتجريف التربة حفاظاً على الحياة الفطرية.

