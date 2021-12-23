العتل: تدريب المهندسين شهراً قبل التحاقهم بسلك التدريس

وطن النهار

ذكر رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل، ان الجمعية اتفقت مع وزارة التربية على آلية فتح باب التوظيف للمهندسين الراغبين في العمل كمدرسين في مدارس الوزارة، لافتا الى اجتماع عقده بمقر الوزارة في 20 ديسمبر، بحضور امين سر الجمعية فهد العتيبي وموجه عام الوزارة منى الأنصاري ومدير ادارة التنسيق حميدة القلاف ومراقب الميزانية فلاح الظفيري لبحث آليات تطبيق مبادرة الجمعية المقدمة في وقت سابق .

وأكد العتل، ان الجمعية حريصة على انجاح هذه التجربة والتعاون مع ديوان الخدمة ووزارة التربية لتطبيق الآلية المقترحة من الوزارة، موضحا ان الآلية المتفق عليها تتوافق ومتطلبات الوزارة وديوان الخدمة، فبعد اخذ موافقة الديوان ستقوم الوزارة بالاعلان عن فتح باب التوظيف للمهندسين ومن ثم تدريبهم ميدانيا لنحو شهر والحاقهم بالعمل فور انتهاء فترة التدريب.

وزاد رئيس «المهندسين»: ان المجال سيكون متاحا لخمسة تخصصات هندسية للعمل مدرسين للمرحلة الثانوية هي الكمبيوتر والكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا والكهرباء وسيتم تطبيق كادر المعلمين على هؤلاء المهندسين، مشيدا بالتعاون الملموس والكبير من قبل المعنيين في وزارة التربية.

