جائزة البغلي كرَّمت أبناء الكويت البررة

وطن النهار

نظمت مبرة ابراهيم طاهر البغلي، مساء أمس الأول حفل تكريم أبناء الكويت البررة والفائزين بمسابقات جائزة البغلي للابن البار للسنة الخامسة عشرة على التوالي في مختلف فعالياتها الست، وذلك في قاعة البركة بفندق كراون بلازا تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي بحضور كوكبة من الشخصيات البارزة وعدد كبير من الفائزين وأهليهم.

بهذا المناسبة، قال رئيس مجلس ادارة المبرة إبراهيم طاهر البغلي: «يسعدني اللقاء بكم في الحفل الختامي لفعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2021م بحضور نخبة من أبناء الكويت البررة من الذين نذروا أنفسهم وسخروا جهودهم وعملوا على تقدم ورقي الكويت في شتى المجالات، وحضور الفائزين في مسابقات الجائزة المختلفة لعام 2021م ، وبمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والناشطين في مجالات العمل التطوعي والخيري والإنساني».

وأعرب في كلمة الحفل التي ألقاها بالنيابة عنه نجله رائد البغلي، عن شكره للحضور الذي يؤكد حرصه على المشاركة واهتمامه في دعم فعاليات المبرة لتنفيذ برامجها وخططها التنموية المتعلقة بتعزيز فضيلة البر بجميع أشكاله بين أفراد المجتمع، «الأمر الذي يسعدنا ونحن نسهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت الحبيبة».

وأضاف: «تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة الخامسة عشرة على التوالي حيث لمسنا حرص وتفاعل أفراد المجتمع على المشاركة مما يؤكد ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن والأقارب الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن بالتنسيق مع عدد من الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة».

وشدد على «السياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية التي وضعتها واتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي، وانطلاقا من الخاصية التي تتمتع بها دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني وتأكيدا على الريادة الكويتية في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي مما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معه والتعاون لتحقيق التكامل والوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة في الكويت».

واكد أن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه يؤكد أن التوجه الذي سارت عليه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ خمسة عشر عاماً مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادئ وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص».

ونوه إلى ان الجائزة في عامها الخامس عشر تميزت بتكريم اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بمنحها جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري، حيث حقق مشروع جائزة البغلي للابن البار المركز الأول بجائزة أفضل مشروع خيري متميز».

وأفاد أن المبرة حققت ايضا المركز الثاني بجائزة أفضل تقرير توثيقي متميز، حيث فاز مشروع الكتاب الوثائقي لجائزة البغلي للابن البار بذلك، الأمر الذي أسعدنا، ووضعنا أمام تحد كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزا لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف المبرة في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي بين جميع شرائح وأطياف المجتمع.

وأشار إلى أن المبرة حرصت على استمراريتها في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية، والعمل على تنظيم الكثير من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار لعام 2020 وعام 2021 م بالرغم من الظروف التي تمر بها جميع دول العالم ودولة الكويت الحبيبة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد والتأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على جميع نواحي وجوانب الحياة في مختلف المجالات.

في الختام: «يسرني أن أتقدم بتحية إعزاز وإكبار إلى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله على ما يولونه من رعاية متميزة لجميع القضايا المجتمعية في دولتنا الحبيبة، متمنيا أن يستمر اللقاء معكم دائما وأبدأ والكويت تزهو بمعالم ومظاهر النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات».

أهداف المبرة

من جانبها، قالت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري: ان مشاركتنا تأتي لتؤكد علي دعمنا لهذه الجائزة والتي سارت عبر تنظيمها على مدى السنوات الماضية على نهج وقيمة مجتمعية راسخة حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف وأكدتها عاداتنا وتقاليدنا وهي تعزيز فضيلة البر بالوالدين وكبار السن ولم تقتصر على ذلك فقط بل جعلت من البر بالوطن من أهدافها الرئيسة التي تسعى المبرة إلى تحقيقها في تظاهرة اجتماعية يتم تنظيمها سنويا من خلال الكثير من الفعاليات التي تتضمنها هذه الجائزة لتؤكد علي الدور المجتمعي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تأصيل هذه القيم داخل نفوس أبنائنا».

وتابعت: «استشعرنا مدى نجاح هذه الفعاليات على مدى السنوات الماضية من خلال مشاركات جميع شرائح المجتمع فيها والتي نتطلع لاستمرارها، وحرصنا في وزارة الشؤون الاجتماعية على المشاركة في هذه التظاهرة سنويا دعما لهذه الجهود لما لها من اثر وانعكاس جلي على تقوية اواصر المجتمع وتعزيز السلوك الايجابي ونشر التوعية للحفاظ على قيم المجتمع الاصيلة.

