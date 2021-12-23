أعضاء «البلدي» تفقدوا جامعة الشدادية

وطن النهار

قام 4 من أعضاء المجلس البلدي أمس بزيارة ميدانية لمشروع جامعة الشدادية للوقوف على آخر مستجدات مباني الحرم الجامعي ومتى تتم عملية الانتهاء من الكليات المتبقية. وقال عضو المجلس مشعل الحمضان إن الجولة استهدفت معرفة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع وانهاء اي معوقات لدى البلدية والمجلس البلدي يمكن ان تصادفه.

وأوضح أن الزيارة لم تكن بغرض كشف الاحتياجات بقدر ماكان هناك طلب توسعة من قبل المجلس البلدي،خاصة ان هناك منطقة مخصصة، طلبتها الجامعة لاستعمالها كمنطقة خارجية تكون من ضمن خطة وتوسعة الجامعة، وتحسباً لعدم استخدامها تجارياً في المستقبل. ولفت إلى أن من ضمن المشاريع المطروحة للمدينة إنشاء سوق مركزي بالداخل لتغطية احتياجات الطلبة والأساتذة، فضلاً عن الاستفادة من ايراداته المالية لصالح الجامعة، مؤكداً ان الكفاءات التي تعمل في الجامعة كفاءات وطنية اثبتت نجاحها مع استخدام تقنية التكنولوجيا في تصميم هذه المباني. وأشار إلى أنه لا يوجد نقص في مواقف السيارات حيث إن عددها يغطي أكثر مما يحتاجونه واقعياً، بدليل أن أغلب الكليات والإدارات انتقلت بشكل رسمي ومازال هناك متسع كبير في المواقف، مبيناً أن تصميم الجامعة أخذ بعين الاعتبار جاهزية المباني على ان تكون قابلة للتوسع بنسبة

20 % سواء الجانب الأفقي أو العمودي. وعن الملاحظات في الجولة، أشار الحمضان إلى أن كلية العمارة كان من المفترض أن تشيد ولكن تدخلت وزارة المالية وخفضت قيمة البناء، وستعاد دراسة التخطيط لها مستقبلا حسب التقرير المرسل لها، ما يسبب تأخير على المشاريع الموجودة، متمنيا ألا يقع هذا التأخير بوجه المبنى الطبي الذي يحتوي على 750 سريراً ومستشفى أكلينكياً تدريبياً لا يخدم الجامعة فقط بل يمكن الاستفادة منه على مستوى الدولة. وتمنى نقل كثير من الأفكار و التكنولوجيا المطبقة في المدينة إلى الجهات الحكومية خاصة مطالباً الجهات الحكومية باستعجال الردود على إدارة الجامعة في أي مشروع يتم داخل المدينة، كونه مميزا ليس على النطاق المحلي بل على الشرق الاوسط. بدوره قال العضو د. حسن كمال، إن الزيارة كشفت عن امتلاك المدينة الجامعية نظام تبريد مركزي ضخم ومتطور قادر على تغطية المدينة بالكامل باستهلاك طاقة كهربائية أقل، مؤكداً أنه سيوفر الكثير من فاتورة الكهرباء على الدولة والمستهلك. وطالب تطبيق نظام التبريد في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الضواحي والمباني الحكومية عبر استخدام المياه المعالجة على أن تطبق هذه الآلية مبدئيا في المشاريع الحكومية والتجارية والاستثمارية لتخفيف الاحمال الكهربائية على محطات الكهرباء الرئيسة ولتوعية المواطنين مع استخدام مياه معالجة ومتوافرة في الدولة.

خطوة ايجابية

من جانبه، قال العضو عبدالسلام الرندي إن مشروع المدينة الجامعية ضخم بمساحة 6 ملايين متر مربع يضم كل الكليات في الجامعة، مشيراً إلى أن المشروع سيكتمل حسب قول المسؤولين في الجامعة في عام 2023. وذكر ان ما يميز المشروع هو دخول العنصر الشبابي من العمالة الوطنية للإشراف على هذه المشاريع بالتنسيق مع الشركات العالمية المنفذة.

ولفت إلى ان الاعضاء تابعوا العرض المرئي للمباني الإنشائية، واستخدم تقنية جديدة توفر الوقت وكذلك توفير مبالغ الأمور التغييرية، لاسيما ان التقنية الجديدة تسهم في معالجة كل الاخطاء او التقاطعات التي تواكب فترة البناء والتشييد، سواء من امور صحية او فنية او هندسية ويتم حلها قبل بدء الامور الانشائية، وتعتبر خطوة ايجابية نتمنى تطبيقها في كل المباني الحكومية الاخرى.

الطاقة البديلة

وفي نفس السياق، قالت عضو المجلس البلدي المهندسة مها البغلي، إن «المشروع يعتبر من أضخم المشاريع في البلاد، خصوصاً أن الجهة المشرفة عليه تضم أكثر من 125 مهندساً ومهندسة من الكوادر الوطنية الشابة التي تتعامل بشكل مباشر مع أكبر شركات المقاولات والاستشارات»، مشيرة إلى وجود 17 مقاولاً يعملون في الموقع، إذ تم استلام 9 كليات، والمتبقي منها سيتم تسليمه بالكامل في العام المقبل، والملاعب في عام 2023، كما أن العمل جارٍ بالحرم الطبي. وأضافت، «اللافت في الأمر استخدام الطاقة البديلة من الألواح الشمسية، وغيرها من أمور تتعلق بإعادة استخدام المياه، إضافة لجوانب أخرى كالمحافظة على الاستدامة البيئية، وتوفير البرامج التدريبية الميدانية للجميع. واكدت البغلي أن الهدف من الزيارة معرفة ما ينقص المشروع، وما يمكن للمجلس البلدي أن يسهم فيه، مشددة على ضرورة الاستثمار الصحيح للمنشآت الموجودة في المشروع سواء من مسارح أو قاعات، ومن باب الاستدامة الاقتصادية للمشروع يجب أن يتم استغلاله بطريقة صحيحة بما يساعد في إدارة المشروع ذاتياً.

