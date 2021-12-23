ضاحية عبدالله السالم.. مدينة صحيِّة عالمية

وطن النهار

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية د. سمر الفقي أن مفهوم «المدينة الصحية» هو ارساء منصة للتعاون بين القطاعات، وهو أمر متوافر في مناطق كثيرة في الكويت التي بدت جميع المؤشرات فيها بشكل واضح ومعايير عالية.

واضافت خلال جولة قام بها وفد من منظمة الصحة العالمية بضاحية عبدالله السالم أمس رافقها بها المختار فيصل الوقيان ومجموعة من ممثلي الجهات ان التقييم يتم بناء على 80 معيارا تمثل 9 محاور كالصحة والتعليم والبيئة والتنمية الاجتماعية والاستعداد للطوارئ، مشددة على ضرورة ترسيخ مبدأ أن الصحة لا تشمل فقط الرعاية الطبية كما هو شائع، موضحة ان محددات الصحة تشمل 30% من وزارة الصحة أما الـ70% الباقية فتكون على عاتق القطاعات الاخرى.

من جانبه شدد مختار ضاحية عبد الله السالم فيصل الوقيان على أهمية مبادرة المدن الصحية ومردودها الحيوي على أهالي وقاطني ضاحية عبد الله السالم، مثمنا الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة لانضمام أكبر عدد ممكن من المناطق إلى هذه المبادرة الرائدة والمتميزة.

وثمن الوقيان دور السيد جواد بوخمسين الذي استضاف في ديوانه الوفد الزائر من مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت ومرافقيهم، مشيرا الى ان بوخمسين من اكبر الداعمين للمبادرات المجتمعية خاصة وان الديوان بالمجتمع الكويتي يعتبر امرا مميزا ومحمودا، معربا عن تمنياته بأن تكون كل مناطق الكويت مدنا صحية باعتبار الصحة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، مثمنا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالشأن الصحي.

من جهته قال مدير منطقة الأحمدي الصحية الدكتور أحمد الشطي ان الكويت ثرية بالحراك المجتمعي والبنى التحتية والمبادرات المجتمعية، لافتا الى أن هناك حتى الآن 11 مدينة مسجلة على شبكة المدن الصحية الاقليمية فضلا عن وجود 18 منطقة أبدت رغبتها في التسجيل.

وأضاف الشطي في تصريح صحافي على هامش الجولة التي كانت صباح امس في ضاحية عبدالله السالم ونظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ان هذه الجولة تهدف الى تعزيز القدرات بتقييم المدن المرشحة للانضمام الى الشبكة فضلا عن تقييم الأفراد المهيئين للتقييم ثم مطابقة الانجاز مع المتطلبات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المدن الصحية مبادرة مجتمعية تتكامل مع كل الخدمات الموجودة لتعزيز الصحة منوها أن الكويت تتمتع بأفضل البنى التحتية فيما يخص الرعاية الصحية الأولية حيث يمكن الوصول الى أي مركز صحي خلال 7 الى 10 دقائق في أي منطقة سكنية ومدعمة بمستشفيات عامة ومراكز تخصصية.

وأشار الى انه تم استعراض تجارب ناجحة في منطقة اليرموك وهي المدينة المعتمدة حيث انخفضت مرتبة الذين يعانون من مرض الربو من الخامسة الى الثامنة وانخفاض معدلات السكر التجسسي الى 70.

رؤية 2035

بدوره اكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت الدكتور أسعد حفيظ على أهمية المدن الصحية التي أثبتت جدواها ويمكن من خلالها التصدي للحالات الطارئة كما أنها أيضا منصة للعمل المنهجي المشترك الذي يحقق عدداً من الأهداف أهمها وضع الصحة على الأجندات السياسية وتحقيق التعاون القطاعي بما يخدم التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبين حفيظ أهمية التعاون في ما بين المناطق واكتساب الخبرات وبناء القدرات والتعاون ما بين المدن الصحية وشبكاتها سواء كانت على المستوى الخليجي أو الاقليمي او العالمي.

من جانبها أكدت مدير مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى دعم الوزارة للمبادرة التي أدرجت كأحد مشاريع وزارة الصحة في الخطة الإنمائية للكويت بما يحقق أهداف التنمية الخاصة برؤية 2035 ايمانا بأهمية المشروع في تحقيق ركائز خطة التنمية.

ولفتت الى ان الوزارة سعت الى دعم الجهود المبذولة في المناطق لإنجاح المبادرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تعتبر واحدة من أهم أولويات الخطط التنموية وتدخل ضمن التزام الدول بأجندة 2030 للتنمية المستدامة وتهدف الى تطبيق الإستراتيجيات الوقائية في تدعيم وتعزيز الصحة العامة لسكان المدن.

وقالت ان غاية المبادرة هي ايجاد مجتمع صحي ملتزم بتحسين صحة الأفراد بتمكين قطاعاته وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى لبناء جبهة داخلية مستقرة ومتطورة ومتنامية قادرة على تسخير الموارد ورسم السياسات التي تكفل افضل فرص العيش الكريم للأفراد.

