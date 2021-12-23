رغم ضغط السيولة.. ديون الحكومة «دون تحصيل»

مال وأعمال

في ظل سعيها لمواجهة التراجعات الحادة في سيولة الاحتياطي العام، لجأت الكويت إلى ترشيد بند المنح والمعونات خلال العام المالي الحالي 2021/2022، حيث بلغ إجمالي المنح والمعونات بنهاية نوفمبر 2.95 مليار دينار موزعة على إعانات بمقدار 456 مليوناً ومنحاً بواقع 2.5 مليار دينار وذلك مقابل 3.8 مليارات ليقترب إجمالي التراجع من حاجز المليار دينار بالغاً 900 مليون.

ووفق مصادر متابعة، فإن التوجه الحكومي نحو معالجة الارتفاعات غير المبررة في بند المصروفات داخل الميزانية، جعلها تقوم بالتدقيق الشامل على كل البنود والسعي نحو إحكام السيطرة على بنود الهدر في النفقات التي تعاني في بنودها تضخماً غير مبرر.

وقالت مقابل الهدر في النفقات الجارية، لا يزال هناك ما يقارب من 1.6 مليار دينار مخصصة للإنفاق على المشاريع التنموية لم تطالها يد الصرف الفعلي حتى الآن، مبينة أن ما تخصيصه لبند الإنفاق الرأسمالي 2.6 مليار دينار، ما أنفق منها حتى نهاية نوفمبر 2021/2022 لم يتجاوز 36.9 بالمئة من الإجمالي ليبقى 1.6 مليار دون إنفاق حتى الآن. وفي سياق متصل، لا تزال الديون المستحقة تعاني أزمة تحصيل رغم الجهود الحكومية المعلنة عن التشدد في تحصيلها لمواجهة نقص السيولة وتطوير خدماتها التي يستفيد منها المدينون، فقد ارتفعت تلك الديون بواقع نصف مليار دينار على أساس سنوي من 1.4 مليار بنهاية نوفمبر من العام المالي 2020/2021 إلى 1.9 مليار بنهاية نوفمبر 2021/2022.

ولفتت مصادر متابعة لـ «النهار» أن الفشل الحكومي في ضبط إيقاع ديونها المستحقة على الجهات الحكومية يمثل أحد أهم تحديات الحكومة المقبلة التي بات عليها، إلزاماً، وضع منهجية عملية لتحصيل تلك الديون بشكل عاجل في ظل التذبذب المستمر لأسعار النفط والتي لا يمكن الاعتماد في بناء تنمية مستدامة.

وقالت إن تفعيل الضبطية القضائية لموظفي الجهات الدائنة مثل وزارة الكهرباء والماء والمؤسسات والجهات الخدمية الأخرى من بين الأمور الواجب على الحكومة تطبيقها على نطاق واسع مع الحرمان والقطع الكامل لخدماتها للمتكاسلين عن سداد مديونياتها.

