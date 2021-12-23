3 فائزين جدد في حملة «دينارك كيلو ذهب» من «KIB»

مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي (KIB) اخيرا بتتويج ثلاثة من عملاء حساب التوفير بجوائز قيمة من الذهب، وذلك ضمن حملة مكافآته الجديدة: «دينارك كيلو ذهب»، حيث فاز كل من عبد الله بن نخي ومحمد مرعي بليرة ذهب عثمانية لكل منهما، كما فاز محمد المتروك بأونصة ذهبية.

ويذكر أن حملة «دينارك كيلو ذهب» من «KIB» تمنح للمودعين في حسابات التوفير المفعلة، وخلال فترة العرض الممتدة حتى نهاية العام، فرصة لـ 3 رابحين للفوز في السحب الشهري بجوائز ذهبية عن كل 500 دينار مودعة في الحساب، حيث تشمل الجوائز أونصة ذهبية لفائز واحد وليرة ذهبية عثمانية للفائزيّن الأخريّن. كما تقدم الحملة فرصةً للمشاركة في السحب النهائي على الجائزة الكبرى وقدرها 1 كيلوغرام من الذهب عن كل 1000 دينار مودعة في حساب التوفير، وذلك مع مراعاة كل الشروط والأحكام، أهمها الحفاظ على معدل رصيد قدره 500 دينار للسحب الشهري و1000 دينار للسحب الأخير. ومتوجهاً بالتهنئة للفائزين في السحب الثاني من الحملة، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في «KIB»، عثمان توفيقي: «نتمنى لعملائنا من حساب التوفير حظاً أفضل للفوز في المرة القادمة، ونؤكد لهم أننا مستمرون في إطلاق الحملات وبرامج المكافآت المبتكرة والمشوقة لهم، والتي تلاقي اهتماماتهم وتطلعاتهم مع البنك، وبما يسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية الاستثنائية فيه».

ومن الجدير بالذكر هو أن حساب التوفير من «KIB» قد صمم خصيصاً لتلبيــة احتياجـات معظم الأفـراد ويقــدم لهم مزايــا التوفيـر والاستثمار في آن واحد، كما أنه لا يتطلب حداً أدنى لفتحه أو حداً أدنى للرصيد لإبقائه. علاوة على تقديمه لميزة الحصول على بطاقة سحب مجانية، يمكن استخدامها في أكثر من مليون ماكينة سحب آلي (ATM) في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك «كي نت» ونقاط البيع.

