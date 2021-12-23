آلاف الوظائف تنتظر الكويتيين في 2022

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن تحركات حكومية عاجلة لتوفير آلاف الوظائف لخريجي الجامعات في جهات وهيئات حكومية خلال عام 2022، مستدركة أن جهات حكومية استشرفت في الفترة الأخيرة رؤى القطاع الخاص والأكاديميين وجمعيات النفع العام في كيفية وضع خارطة توظيف مستقبلية للكويتيين في وظائف متخصصة تواكب التطلعات المستقبلية وتحاكي رؤية كويت جديدة 2035.

وطلبت تلك الجهات وضع الملامح الرئيسة التي توفر تلك الوظائف لخريجي الجامعات من حيث نوعية التخصصات المطلوبة لسوق العمل واحتياجاته، والمجالات التي يمكن الدخول بها وكذلك وضع آليات من شأنها تطوير قدرات الخريجين والعمل على تأهيلهم بالشكل المطلوب.

وقالت إن قطاعات جديدة واعدة من شأنها جذب الشباب الكويتي، على رأسها قطاعات التكنولوجيا والأدوية والتي تمثل باباً واسعاً أمام خريجي الجامعات.

ومن بين القطاعات التي تفتح أبوابها أمام خريجي الجامعات، القطاع الصناعي الذي من المتوقع تدشينه لمشروعات مليارية في الشقايا والنعايم، حيث من المقدر أن يستوعب المئات من الكويتيين في تلك المشروعات الواعدة المرتقب تنفيذها على أرض الكويت خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن قطاعات النفط والغاز والقطاع المصرفي ستستمر في رفع معدلات استيعابها للوظائف من خريجي الجامعات وبما يطور من قدراتهم في تلك المجالات وبالشكل الذي يعزز توجه الدولة ورؤيتها.

وأوضحت المصادر أن عامل التأهيل والتدريب لم يعد ترفاً، بل أصبح من الآليات المطلوبة خلال الفترة المقبلة لتصحيح مسار سوق العمل ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بما يعزز من إنتاجية الموظف وتطوير قدراته.

