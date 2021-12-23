بعد موجة تراجعات... البورصة «خضراء»

مال وأعمال

ارتفعت البورصة، أمس، حيث صعد مؤشرها العام 0.72%، وارتفع السوق الأول بنحو 0.56%، وسجل المؤشران الرئيس و«رئيسي 50» نمواً بنسبة 1.17% و1.40% على الترتيب. وزادت سيولة البورصة بنسبة 19.8% لتصل إلى 57.62 مليون دينار مقابل 48.10 مليون دينار، كما ارتفعت أحجام التداول بنحو 29.1% لتصل إلى 260.62 مليون سهم مقابل 201.91 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.30%، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض معدله 0.44%، وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 84?37 نقطة ليبلغ مستوى 6095?34 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?4 من خلال تداول 148?9 مليون سهم عبر 3706 صفقات نقدية بقيمة 18?9 مليون دينار.

