«نور سي إم أكاديمي» نظَّم ورشة عمل احترافية للتداول الإلكتروني

مال وأعمال

ضمن جهود الشركة الدؤوبة لنشر ثقافة التداول الالكتروني، وتماشياً مع المعايير الصحية والاحترازية وبالتعاون مع منتدى التوظيف الباكستاني، أقام معهد نور سي إم للتدريب الأهلي والمرخص لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورشة عمل تدريبية للمبتدئين في مجال التداول الإلكتروني وذلك يوم 14 ديسمبر 2021، في فندق راديسون بلو.

وصرح المدير العام لمعهد نور سي إم للتدريب الأهلي ناصر المري، أن الورشة التدريبية تأتي ضمن خطة المعهد لنشر الثقافة المالية والاقتصادية والتوعوية للجيل الجديد وللمهتمين في مجال أسواق المال العالمية. كما أنه يُسعدنا بأن نعقد أول ورشة عمل تتضمن عددا كبيرا من الحضور من بعد انقطاعنا عن عقد ورش العمل الكبيرة قرابة العامين بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19) حيث كنا قد التزمنا بتقديم الندوات عن بعد عبر الإنترنت خلال الفترة الماضية».

وتابع المري: «حققت ورشة العمل نجاحا كبيرا حيث زاد عدد الحاضرين عن 55 شخصاً من مختلف المهن والتخصصات ممن وجدوا شغفهم في عالم التداول الإلكتروني».

واستطرد المري: «استمرت ورشة العمل قرابة الساعتين ونصف الساعة وتناولت مواضيع عدة حول تعريف الأسواق العالمية والتداول الإلكتروني كما تضمنت شرح عن الفروقات بين التداول الإلكتروني والاستثمار وأهمية التداول مع الشركات الموثوقة وكيفية تجنب النصب والاحتيال الذي قد يتعرض له الأشخاص عن طريق الإنترنت بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار واقتناصها.»

