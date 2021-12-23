«بيتك»: 41.7 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية

مال وأعمال

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أن تحفيز النشاط الاقتصادي انعكس ايجابياً على رصيد الائتمان الممنوح من البنوك في بعض القطاعات الاقتصادية، في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، بنمو سنوي بنهاية أكتوبر بنسبة 4.4% مقابل نمو أقل 4% بنهاية سبتمبر، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ويقترب رصيد الائتمان من حجز 41.7 مليار دينار في أكتوبر 2021 مقابل 41.6 مليار دينار في سبتمبر و39.9 مليار دينار في أكتوبر 2020.

انخفاض الودائع

ووفق التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي، حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بحوالي 387 مليون دينار في أكتوبر في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 178 مليون دينار خلال الشهر، في حين واصلت الودائع الانخفاض بنسبة 3.2% في أكتوبر، فيما يواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان في الخمسة أشهر الأخيرة من 2020. وقد تحسن إجمالي الائتمان الممنوح بشكل شهري طفيف 0.1% أي بحوالي 43 مليون دينار بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.5% أي بنحو 208 مليون دينار خلال أكتوبر على أساس شهري.

وقد ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بحوالي 1.7 مليار دينار أي بنسبة 10.5% في أكتوبر أي أعلى نسبة للزيادة خلال نحو 6 سنوات، ويقترب حجمها من 18.9 مليار دينار مدفوعة باستمرار زيادة ملحوظة في الائتمان الموجه للنشاط الاستهلاكي والتمويل المقسط.

تراجع «العقار» و«الإنشاء»

وانخفض الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة محدودة، أي حوالي 143 مليون دينار ما يمثل 1.3% مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11 مليار دينار.

ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 15.3% أي 310 ملايين دينار إلى حوالي 2.3 مليار دينار، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز مقتربة من حاجز ملياري دينار للمرة الثانية بنمو قدره 284 مليون دينار بنسبة 16.1% وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30% قبل هذه الفترة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات «أخرى» بنحو 115 مليون دينار أي 3.7%، ويقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.2 مليارات دينار (تمثل 7.7% من إجمالي الائتمان). وانخفض الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك ليبلغ 18.5 مليون دينار بنسبة 3.6% سنوياً.

الحجم الأكبر

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، ومازالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها حين مثلت 45.3% في أكتوبر مقابل 45% لشهر سبتمبر من إجمالي الائتمان الممنوح وتعد أعلى مقابل حصة شكلت 43.2% في أكتوبر العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 28% من إجمالي الائتمان الممنوح في نفس الشهر العام الماضي، بالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة حين مثلت حوالي 71.8% من إجمالي الائتمان الممنوح في شهري أكتوبر وسبتمبر 2021 فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 70.8% في أكتوبر من عام 2020.

تصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى حوالي 2.6 مليار دينار بزيادة 1.5% على أساس سنوي في أكتوبر، فيما تعدد أدنى 3% على أساس شهري. وبالتالي انخفضت حصتها مسجلة 6.2% من إجمالي الائتمان بنهاية أكتوبر 2021 أي واحدة من أدنى مستوياتها.

شراء السلع المعمرة

التمويل الشخصي الاستهلاكي يحصل عليه الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، يقترب الائتمان الممنوح لهذا الغرض من 1.8 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2021، مواصلاً تسجيل معدل زيادة سنوية متزايدة بلغت 12.3% في أكتوبر أي أعلى من ارتفاعه في سبتمبر الذي سجل 11.1%، بينما هدأ ارتفاع حجم التمويل الشخصي الاستهلاكي بحدود 1.3% عن سبتمبر الذي ارتفع 2.1% على أساس شهري. وبالتالي مازالت تشكل مستوى محدوداً أي 4.3% من إجمالي الائتمان أي أدنى قليلاً من حصة قدرها 4.3% في الشهر السابق سبتمبر 2021 ومقابل 4% في أكتوبر 2020.

وقد تباطأت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء مسجلة انخفاضاً سنوياً نسبته 1.3% بنهاية أكتوبر 2021، مدفوعاً بتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات إلى 1.7 مليار دينار بنسبة سنوية وصلت إلى 16.9% بنهاية أكتوبر 2021 في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري إلى 9.4 مليارات دينار بزيادة محدودة قدرها 2.2% على أساس سنوي. بالتالي يقترب الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري في مجمله (العقار والإنشاءات) من 11 مليار دينار، في حين انخفض الائتمان لهذين القطاعين بشكل محدود على أساس شهري بنسبة 1% أي حوالي 111 مليون دينار.

تراجع قطاع التجارة

تزايد تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة، وبلغ الرصيد الممنوح له 3 مليارات دينار في أكتوبر 2021، منخفضة بنسبة 14.7% في أكتوبر مقابل 13.3% في الشهر السابق له، مع قيود حركة النقل والتجارة الدولية والشحن الجوي، برغم جهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات تحفيز الائتمان وتوفر السيولة لدى الأفراد، أما على مستوى الأداء الشهري فقد انخفض الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع بذات النسبة للشهر الرابع على التوالي منخفضاً بنسبة 2.1% في أكتوبر 2021.

