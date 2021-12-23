«برقان» راعٍ بلاتيني لنهائي بطولة كأس سمو الأمير

مال وأعمال

شارك بنك برقان كراعٍ بلاتيني في المباراة النهائية لبطولة كأس أمير الكويت لكرة القدم، والتي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي برعاية من سمو الأمير الشيخ نوّاف الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وقد جمعت المباراة النهائية بين نادي القادسية الرياضي ونادي الكويت الرياضي، واستقطبت حشداً كبيراً من الجماهير الرياضية. كما شهد نهائي البطولة حضوراً من قبل كبار الشخصيات وممثلين عن الإدارة العليا لبنك برقان يترأسهم ماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، ومسعود محمود جوهر حيات، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان.

وتندرج رعاية هذا الحدث ضمن مساعي بنك برقان لدعم القطاع الرياضي الكويتي، وفي إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية. وقد انطلقت النسخة الـ 59 للموسم الرياضي 2021/2020 من بطولة كأس سمو الأمير في شهر سبتمبر، بتنظيم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم (KFA)، وبمشاركة 15 نادياً من أندية كرة القدم المحلية.

ويحرص بنك برقان دائما إلى إثراء وتعزيز النشاط الرياضي من خلال مواصلة دعم مختلف الأنشطة الرياضية وتشجيع الرياضيين الشباب الذين يرفعون علم الكويت محليا ودوليا على منصات التتويج. وتؤكد هذه الرعاية الدور الريادي الذي يلعبه بنك برقان ليس فقط في مجال القطاع المصرفي ولكن أيضا في مجال المسؤولية المجتمعية، تحقيقا لمبدأ الاستدامة وتمكين المواهب الشبابية الكويتية، وتحفيز جميع شرائح المجتمع الكويتي على تبني الثقافة الرياضية.

يجدر بالذكر أن بنك برقان حريص على الاستمرار في تشجيع الفعاليات الرياضية المحلية المهمة؛ من ضمنها رعايته لموسم دوري اتحاد الفروسية، ماراثون سبارك، ماراثون RunQ8 الخيري، وسباق اتحاد مصارف الكويت للجري المسائي. هذا بالإضافة الى رعايته للرياضيين الكويتيين لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية، كرعاية بطل أبطال العالم في المبارزة لذوي الاحتياجات الخاصة، اللاعب الكويتي طارق القلاف، خلال رحلته إلى الولايات المتحدة لخوض البطولة الدولية للمبارزة.

